Москвичам расскажут о философских утопиях 10 мая на ВДНХ

Лекция «Идеальные государства. Пять философских утопий, изменивших мир» состоится 10 мая в одном из павильонов ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«10 мая в 19:30 в павильоне книги на ВДНХ пройдет лекция «Идеальные государства. Пять философских утопий, изменивших мир». Участники мероприятия узнают о том, какие существуют концепции идеального общественного строя и сможет ли человечество отказаться от них», — говорится в сообщении.

Гости лекции обсудят философские труды и узнают, что их объединяет. Слушателям расскажут про «Идеальное государство» Платона, «Утопию» Томаса Мора, «Город солнца» Томмазо Кампанеллы, а также социалистическую утопию Карла Маркса и концепцию общества социальной инженерии Карла Поппера

Также участники встречи смогут поговорить с лектором и понять причины, почему в конце XX века человечество пыталось отказаться от утопий. Кроме того, гости мероприятия постараются дать себе ответ на вопрос: «Возможно ли общество без утопий?».