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Рябков: решение ситуации с Ярошенко оказало бы оздоровляющий эффект на отношения РФ и США
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Рябков: решение ситуации с Ярошенко оказало бы оздоровляющий эффект на отношения РФ и США 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Решение ситуации вокруг осужденного в США летчика Константина Ярошенко оказало бы оздоровляющий эффект на отношения Москвы и Вашингтона. Такое мнение в интервью РБК высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация с летчиком Константином Ярошенко — нагляднейший пример того, насколько неэффективно наши американские коллеги реагируют на ситуации, которые очень трагичны по-человечески и которые можно было бы решить при наличии политической воли, — подчеркнул дипломат. — Если бы это было сделано, это оказало бы колоссальный оздоровляющий эффект и стало бы серьезным сигналом того, что что-то начинает меняться к лучшему".
Ранее супруга Константина Ярошенко Виктория сообщила ТАСС о том, что российский летчик, несмотря на критическое состояние здоровья, на месяц помещен в тюремный изолятор.
Дело Ярошенко
Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.
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