Рябков: решение ситуации с Ярошенко оказало бы оздоровляющий эффект на отношения РФ и США

"Ситуация с летчиком Константином Ярошенко — нагляднейший пример того, насколько неэффективно наши американские коллеги реагируют на ситуации, которые очень трагичны по-человечески и которые можно было бы решить при наличии политической воли, — подчеркнул дипломат. — Если бы это было сделано, это оказало бы колоссальный оздоровляющий эффект и стало бы серьезным сигналом того, что что-то начинает меняться к лучшему".

Ранее супруга Константина Ярошенко Виктория сообщила ТАСС о том, что российский летчик, несмотря на критическое состояние здоровья, на месяц помещен в тюремный изолятор.

Дело Ярошенко

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии , где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.