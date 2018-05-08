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Делегации из Германии, Израиля и Польши приедут в Москву для участия в шествии «Бессмертного полка»
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Делегации из Германии, Израиля и Польши приедут в Москву для участия в шествии «Бессмертного полка» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Делегации родственников солдат и офицеров Второй мировой войны из разных стран приедут в Москву для участия в шествии «Бессмертного полка» 9 мая. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы организации «Бессмертный полк — Москва» Елена Калгина.
«Иностранные делегации приезжают к нам уже не в первый раз и знают, как и что организовано. Будут гости из Польши, также в этом году приедут делегаты из Шотландии, Израиля и различных стран антигитлеровской коалиции. Кроме того, прилетят потомки бойцов партизанского движения из Германии и Австрии — мы ожидаем, что они будут одеты в соответствующую одежду и нести партизанские флаги. Из других стран, а также из регионов России и всех советских республик тоже приедут люди с флагами и в национальных костюмах. Даже шотландцы в прошлый раз приезжали в юбках», — отметила Е. Калгина.
Она отметила, что в столичной акции ожидается участие более 1 млн человек, которых будут сопровождать более 2 тыс. волонтеров движения. По ее словам, иностранцы обычно присоединяются к общей колонне.
«Огромное количество делегаций будет из регионов России. Мы же говорим о том, что каждый участник Великой Отечественной войны был бы достоин пройти в параде на Красной площади, и наследники выполняют это желание и проносят их портреты. В этом году шествие становится более масштабным и международным», — добавила руководитель пресс-службы. «Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Участники акции идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В Москве шествие начнется в 15:00 и пройдет по Ленинградскому проспекту, ул. Тверская, ул. Тверская-Ямская, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь.
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