«Разве объявлено о стройках века в крае?»: Прикамье оценило назначения в правительстве и «новомайские указы» 

Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал претендентов в вице-премьеры, всего девять фамилий. Эксперты «ФедералПресс» оценили, как могут эти изменения повлиять на Пермский край.
Экономист, завкафедрой учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ Михаил Городилов уверен, что говорить о каком либо влиянии федеральных событий на пермскую экономику пока рано. «Указ президента носит достаточно общий характер. Определяет некие стратегические направления, но не более того. Он не говорит о задачах, а о неких целях. Конечно, реализовывать их придется и регионам, однако пока эта стадия впереди. Да, в указе сказано о развитии цифровой экономики, в Пермском крае пока программа ее развития только разрабатывается. Более конкретно можно будет говорить не раньше октября, когда будут представлены программы реализации приоритетных проектов», — считает Городилов.
Депутат Заксобрания Пермского края, член комитета по промышленности, экономической политике и налогам Александр Григоренко наоборот, уверен, новые указы повлияют на жизнь края и уже в скором времени. «В указе президента говорится о демографии, здравоохранении и других социальных направлениях. Повышение их финансирования будет сказываться и в Пермском крае и не один год. Что касается целей по развитию цифровой экономики, то тут наш край попал в тренд, так как региональные власти серьезно занимаются этой сферой», — отметил депутат.
Григоренко выделил цель президентского указа по доведению числа работающих в малом и среднем бизнесе. «Акцент в экономической политике региона сделан на крупный бизнес, это СПИКи, и приоритетные региональные проекты. Тема же развития малого бизнеса у региона не в приоритете, хотя и серьезных провалов в этом направлении тоже нет. Очевидно, что для достижения этого показателя необходимо принятие некоего плана действий». — советует депутат. Относительно возможного роста лоббистских ресурсов краевых властей при изменении состава правительства опрошенные эксперты сходятся в том, что пока сохраняется статус-кво. «Юрий Трутнев отстался на том же посту, что и был — полпред в ДФО. Мэр Москвы Сергей Собянин, с которым принято связывать Максима Решетникова, тоже сохранил нынешний пост. Возможно, еще можно будет говорить об усилении лоббистских возможностей внутри экономического блока, все-таки Максим Решетников бывший министр экономики Москвы и там остались связи», — считает Григоренко.
Радикально поставил вопрос руководитель фракции КПРФ в ЗС Прикамья Владимир Корсун: «Что, объявлено о каких-то стройках века в крае? Бурного роста инвестиций и рабочих мест в регионе тоже не ожидается. Единственные реальная стабильность и рост в том, что два раза в год растут тарифы». Коммунист считает, считает что деньги на мероприятия из указа Путина, скорее всего, возьмут из кармана населения. «Скорее всего, сэкономят на пенсионной системе, повысят пенсионный возраст. Второе — могут ввести новые налоги, повысить старые. Грустно все это», — заявил он.
Фото: kremlin.ru