Ещё
Путин: Россия не позволит переписать историю Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: Россия не позволит переписать историю Великой Отечественной войны 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны и будет бороться с любыми попытками фальсификаций. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, выступая на параде в честь 73‐й годовщины Победы, передает корреспондент «360».
Он подчеркнул, что подвиг советских солдат и участников антигитлеровской коалиции определил весь исход Второй мировой войны. Они спасли мир от рабства, истребления и ужасов холокоста. В настоящее время этот подвиг пытаются перечеркнуть, предать забвению, но Россия не даст этого сделать, заверил глава государства.
«Мы не позволим сделать этого — никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве, тех кто противостоял нацизму», — сказал Путин.
Опыт жизни ветеранов — вечный пример для всех поколений
Владимир Путин.
Он добавил, что подвиг ветеранов ВОВ делает нынешних россиян сильнее и выразил благодарность старшему поколению.
Верховный Главнокомандующий обратил внимание на то, что в строю находятся новые поколения победителей, которые следуют заветам ветеранов и продолжают славные традиции.
Ранее вылет «Русских Витязей» и «Стрижей» из Кубинки сняли на видео. Самолеты уже отправились к центру Москвы.
360tv.ru: последние новости
Праздничные салюты озарят небо 28 российских городов Ветерану ВОВ из Балашихи подарили газовую плиту День Победы: малоизвестные факты о об одном из самых значимых праздников страны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке69
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы186
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа116
Киев принял участие в «Бессмертном полке»145
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке272
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение