Путин: Россия не позволит переписать историю Великой Отечественной войны

Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны и будет бороться с любыми попытками фальсификаций. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин , выступая на параде в честь 73‐й годовщины Победы, передает корреспондент «360».

Он подчеркнул, что подвиг советских солдат и участников антигитлеровской коалиции определил весь исход Второй мировой войны. Они спасли мир от рабства, истребления и ужасов холокоста. В настоящее время этот подвиг пытаются перечеркнуть, предать забвению, но Россия не даст этого сделать, заверил глава государства.

«Мы не позволим сделать этого — никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве, тех кто противостоял нацизму», — сказал Путин.

Опыт жизни ветеранов — вечный пример для всех поколений

Владимир Путин.

Он добавил, что подвиг ветеранов ВОВ делает нынешних россиян сильнее и выразил благодарность старшему поколению.

Верховный Главнокомандующий обратил внимание на то, что в строю находятся новые поколения победителей, которые следуют заветам ветеранов и продолжают славные традиции.