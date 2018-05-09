Футболисты-участники Великой Отечественной войны

В День Победы портал "Евро-Футбол.Ру" рассказывает своим читателям о советских футболистах, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Константин Беликов (1909 — 1987). До войны выступал в качестве защитника за орехово-зуевский «Красный Текстильщик» (ныне «Знамя Труда»), саратовское «Динамо» (ныне «Сокол»), сталинградские «Динамо» и «Трактор» (ныне «Ротор-Волгоград»). Годы ВОВ провёл в Сталинграде, прорывался в разведку в ближайший и глубокий тыл врага. Однажды на протяжении 40 минут прикрывал отходивших товарищей, сдерживая натиск взвода фашистов. Участвовал в матче жизни «На руинах», награждён медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». После окончания войны продолжил игровую карьеру в сталинградском «Динамо», стал арбитром всесоюзной категории, обслуживал матч-открытие Центрального стадиона в Сталинграде между национальной и олимпийской сборными СССР.

Виктор Гаврилович Чанов (1923 — 2007). Воевал в рядах Пятой ударной армии, победу встретил в Потсдаме . Выступал на позиции вратаря за команду Группы советских войск в Германии , а после возвращения в СССР — за московский ЦДСА (ныне ЦСКА) и «Шахтёр» из Сталино (ныне Донецк ). Завершив карьеру футболиста, тренировал луганскую «Зарю», работал начальником команды в футбольной школе донецкого «Локомотива» и разметчиком поля. Умер в Донецке в возрасте 84-х лет, похоронен на Лесном кладбище Киева.

Владислав Николаевич Жмельков (1914 — 1968). До войны защищал ворота смоленского ДКА, московских "Спартака" и ЦДКА (ныне ЦСКА), после войны — московского и тбилисского «Спартака», кишинёвского «Буревестника». С первых дней ВОВ Жмельков воевал в приграничной зоне Украины , участвовал в освобождении Киева. Во время одного из боев укрепил красный фланг на Центральном стадионе Киева. Награждён двумя медалями «За отвагу» и орденом Славы III степени, поставил свою подпись на рейхстаге. В 1945 году Жмельков был играющим тренером сборной оккупационных войск в Германии.

Брянской области и Богородицк Юрий Александрович Нырков (1924 — 2005). Заслуженный мастер спорта СССР, генерал-майор, Кавалер орденов Великой Отечественной войны I степени (дважды) и II степени, ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени и ордена Дружбы. Футбольное амплуа — защитник, после войны выступал за «Крылья Советов» из Куйбышева (ныне Самара ), ГСВГ, московские ЦДКА/ЦДСА (ныне ЦСКА), команду Калинин/МВО (Московский военный округ), провёл 4 матча за сборную СССР. 30 июня 1941 года Нырков по комсомольской путёвке был отправлен на строительство оборонительных сооружений под Вязьмой , далее направлялся в города Карачев Тульской области . Позже участвовал в строительстве оборонительных сооружений на реке Сура, а в 1942 году был призван в армию. После окончания Тамбовского артиллерийского технического училища попал в полк самоходной артиллерии, входивший в состав Резерва Верховного Главнокомандования и служивший для усиления наступающих войск. Нырков командовал взводом, подвозившим боеприпасы для самоходной артиллерии, служил на Калининском фронте, участвовал в Корсунь-Шевченковкой операции, в освобождении Польши . В январе 1945-го Юрий Нырков принимал участие в операции в районе города Кюстрин, а войну закончил 11 мая на улице Шпандау-аллея в центре Берлина. В 1958 году Ныркову было присвоено звание футбольного судьи республиканской категории, он занимал различные должности в Вооруженных Силах СССР, в 1990-1991 годах являлся председателем Федерации футбола РСФСР и заместителем председателя Федерации футбола СССР. В 1992-1997 годах был председателем комитета ветеранов РФС , а в 1994 — 2005 — президентом Фонда ветеранов армейского футбола имени Григория Федотова.

Фёдор Иванович Гусев (1915 — 1984). В 1930-х годах выступал на позиции правого полузащитника за саратовские «Спартак» и «Динамо» (ныне «Сокол»), также играл за местную хоккейную команду «Динамо», принимал участие в соревнованиях по велосипедному и конькобежному спорту. В 1939 году переехал в Сталинград, там начал выступать за «Динамо». Во время войны работал на переправе в районе завода «Красный Октябрь» , участвовал в обороне Сталинграда, совершил подвиг, когда под пулями врага закрепил в воде трос на барже, чтобы катер смог дотянуть до берега две баржи с солдатами. После войны Фёдор Гусев играл за «Трактор» (ныне «Ротор-Волгоград»), бакинский «Нефтяник» (ныне «Нефтчи») и саратовское «Динамо», тренировал и был начальником команды в саратовских «Динамо»/"Энергии"/"Локомотиве"/"Соколе" и «Прогрессе».

Антонин Николаевич Сочнев (1924 — 2012). Родился в Ивановской области . Был призван на Балтийский флот в 1942 году, после трёхмесячного обучения в Кронштадте служил на линкоре «Марат». 6 мая 1942 года принял участие в матче между командой Краснознаменного Балтийского флота и «Динамо», прошедшем в блокадном Ленинграде , а в 1944-м команда «части Лобанова», за которую играл Сочнев, стала обладателем Кубка Краснознаменного Балтийского флота. После окончания войны он выступал за таллиннское «Динамо», ленинградские ВМС и «Трудовые резервы», московские ВМС, дубль ЦДКА (ныне ЦСКА) и «Торпедо», ивановское «Красное знамя» (ныне «Текстильщик»). Далее Сочнев работал администратором стадиона «Торпедо» на Восточной улице (ныне спортивный комплекс имени Эдуарда Стрельцова ), тренировал симфепольскую «Таврию» и ряд команд Краснодарского края , работал инспектором матчей. Скончался в Москве на 89-м году жизни.

Владимир Григорьевич Савдунин (1924 — 2008). Родился в Москве, воспитанник юношеской столичной команды «Старт». В 17 лет попал в пехотное училище, а через полгода обучения там — на фронт в район Харькова . Служил в разведке, в 50-й танковой бригаде. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней, Орденом Друдбы народов. После войны играл 10 с лишним лет за московское «Динамо». Савдунин — участник и один из героев турне «бело-голубых» по Великобритании в ноябре 1945 года. Также выступал за московское «Динамо» по хоккею с мячом. В 1959 — 1987 годах Владимир Савдунин работал дипломатическим курьером МИД СССР, несколько раз проявил смелость и находчивость при охране дипломатической почты. Похоронен в Москве на Кузьминском кладбище.

Евгений Евгеньевич Шелагин (1910 — 1942). Родился в Санкт-Петербурге. Выступал за ленинградские «Динамо», «Спартак» и "Зенит" , смоленский ДКА БВО и московский ЦДКА (ныне ЦСКА). 16 июня 1938 года стал первым футболистом в истории чемпионатов СССР, который забил в одном матче 5 мячей ("Спартак" Ленинград — «Буревестник» Москва). Когда началась Великая Отечественная война, вместе с другими футболистами «Зенита» Шелагин был эвакуирован в Казань , где стал работать на оптическом заводе. Позже был призван в ряды Красной Армии и направлен в 110-ю танковую бригаду 18-го танкового корпуса. Участник Сталинградской стратегической наступательной операции. Механик-водитель танка сержант Евгений Шелагин погиб 31 января 1942 года в бою за город Миллерово Ростовской области . Похоронен в Миллерово.

Конечно, это далеко не полный список советских футболистов-ветеранов Великой Отечественной войны. Мы выражаем всем участникам ВОВ благодарность за мирное небо над головой.