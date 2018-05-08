Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к переезду в роскошные апартаменты

10 вещей, от которых Меган Маркл пришлось отказаться ради брака с принцем Гарри

Принц Гарри постоянно интересуется, когда квартира будет готова.

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