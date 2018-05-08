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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к переезду в роскошные апартаменты
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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к переезду в роскошные апартаменты 

Журнал ОК! 53 минуты назад
После свадьбы Меган Маркл и принц Гарри переедут в более комфортабельный дом. Зарубежные СМИ сообщили, что ремонтные работы в 21-комнатных апартаментах уже подошли к концу. Пока будущие супруги продолжают жить в Ноттингем-коттедже, который находится на территории Кенсингтонского дворца.
Приближенный к Меган и Гарри источник рассказал, что они займут апартаменты под номером 1, которые раньше были резиденцией герцога и герцогини Глостер. По соседству, в квартире 1А, на данный момент проживают Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми. Инсайдер говорит, то будущим молодоженам не терпится переехать и начать обустраивать свое семейное гнездышко.
Меган Маркл и принц Гарри
Принц Гарри постоянно интересуется, когда квартира будет готова.
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Напомним, что 19 мая принц Гарри женится на своей возлюбленной Меган Маркл. Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки, отец и мама. Своего отца, брата Томаса Маркла-младшего, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшая актриса не позвала.
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