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В Калужской области полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Письма Победы»
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В Калужской области полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Письма Победы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
Предложение об участи сотрудников полиции г. Обнинска во Всероссийской акции «Письма Победы» поступило от члена Общественного совета при ОМВД Дмитрия Казакова. Являясь заместителем председателя городской общественной организации «Российский Союз молодежи», Дмитрий Казаков встретился с руководством и личным составом территориального органа внутренних дел, чтобы рассказать об акции. Дмитрий Александрович отметил, что ежегодно в патриотическом мероприятии принимают участие и дети, и взрослые. Любой желающий может написать поздравительное письмо ветеранам на специальных открытках. Каждое послание обязательно найдет адресата. 9 мая во время праздничного мероприятии письма Победы ветеранам будут вручать волонтеры.
Обнинские полицейские с удовольствием приняли участие в акции, они написали много теплые строк со словами благодарности и добрыми пожеланиями адрес дорогих ветеранов, чей подвиг никто никогда не забудет.
«Письма Победы» написали руководители отдела МВД России по г. Обнинску, а также следователи, участковые уполномоченные, представители патрульно-постовой службы, дежурной части, ГИБДД и других подразделений.
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