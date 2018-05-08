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Bitfinex наняло Питера Уоррака. Он опытный специалист по борьбе с мошенничеством
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Bitfinex наняло Питера Уоррака. Он опытный специалист по борьбе с мошенничеством 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Крупнейшая платформа для работы с цифровыми активами, объявила о назначении Питера Уоррака на должность начальника отдела корпоративного регулирования (CCO).
За плечами Питера Уоррака более 30 лет работы в области раскрытия экономических преступлений: отмывание денег, финансирование террористических организаций и проч. Основной задачей специалиста в Bitfinex станет анализ актуального положения платформы и ее соответствия необходимым стандартам.
«Мы невероятно воодушевлены присоединением Питера к Bitfinex. Его знания и опыт, в соединении с нашей общей верой в то, что блокчейн займет главенствующую роль в будущем мировой экономики, делают его талант уникальным и очень ценным для нашей команды», — так прокомментировал новость о назначении Питера Уоррака директор Bitfinex, Жан-Луи ван дер Вельде.
Питер Уоррак успел поработать во многих известных организациях и получить признание общественности. В частности, он дважды был призван специалистом года по версии ACAMS AML (в 2011 и 2017 годах). Также новый CCO Bitfinex является автором нескольких научных трудов, которые были высоко оценены специалистами по безопасности.
Ранее мы писали о проблемах безопасности Bitfinex и других площадок, а также о плачевных последствиях недостаточного внимания к области защиты данных.
текст: Евгения Лиходей, фото: Acams
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