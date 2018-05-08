«Старички» уходят на покой. У омичей перестали принимать газовые баллоны

Худо-бедно дотянули до 2018 года; если бы не взрывы, может, про это и не вспомнили, но началась тотальная проверка. Оказалось, что 80% газовых баллонов непригодны к эксплуатации.

Это ваша проблема

В редакцию «АиФ в Омске» читатели обращаются с жалобами на поставщиков баллонного газа. Так, в Муромцево семья пенсионеров не смогла заменить пустой газовый баллон на заполненный. Им сказали, что срок эксплуатации истёк, и предложили купить новый. Такой баллон в 50 литров обойдётся в 2400 руб. плюс заправка 700-800 руб. Согласитесь, деньги приличные. Впрочем, за те десятилетия, что селяне живут с баллонным газом, они впервые услышали, что ёмкости подлежат замене и что эта процедура на их (!) совести. Первую свою газовую плиту муромчане купили в 1970-х годах, к ней был приобретён и газовый баллон. По умолчанию газовщики производят их обезличенный обмен, так что где теперь тот, первый, одному богу известно. Зато последний оказался не подходящим для эксплуатации, и из-за него дом отдельно взятой омской семьи остался без газа.

Бытовые газовые баллоны — это тара для заполнения, и она является собственностью потребителей, а раз так, то именно владельцы несут ответственность за их техническое состояние и эксплуатацию. Кстати, распорядиться старым баллоном тоже должен собственник. Правда, на утилизацию их не принимают, не представляют они и коммерческого интереса для сборщиков металлолома.

Проблемы начались после того, как был принят приказ Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 года, которым установлен срок эксплуатации газовых баллонов. Он составляет 40 лет, если изготовлен до 1.01.2014 г., при условии своевременного технического освидетельствования один раз в пять лет. Газовщики говорят, что раньше им вполне хватало существующего парка баллонов, с вступлением в силу приказа более половины из них было выведено из эксплуатации, и сейчас количество баллонов сроком службы больше 40 лет продолжает стремительно расти.

— На сегодня нашей компанией приобретено более 7 тысяч новых баллонов, при этом общая потребность для населения Омской области оценивается в 45 тысяч штук, — пишет в ответе нашей редакции исполнительный директор газовой компании Юрий Борисовский. — Полностью обновить баллонный парк на свои средства мы не можем. Тариф, утверждённый для нас в РЭК Омской области на 2018 год, не предусматривает компенсацию затрат на приобретение компанией баллонов для населения.

Пока гром не грянет

В канун Нового года в микрорайоне Амур-2 произошёл взрыв, и одна из стен рухнула. В новостройке семья готовила ужин при помощи переносного баллона. 12 января газовый баллон взорвался в доме № 9 по улице 5-я Кордная. Родители и четверо детей серьёзно пострадали и до сих пор не могут оправиться от случившегося. В конце января трагедия случилась в Седельниково, тогда погибли пятеро детей и мама. Четвёртый взрыв произошёл на улице 3-я Молодёжная. Хозяйка квартиры скончалась. Региональные власти были вынуждены обратить внимание на ситуацию. Было принято распоряжение губернатора Омской области от 22 февраля 2018 года № 10-р «Об обеспечении безопасности населения Омской области, использующего сжиженный углеводородный газ в баллонах для коммунально-бытовых нужд». Документ запрещает в числе прочего юрлицам и предпринимателям заправлять газовые баллоны на АГЗС, если у них нет разрешительных документов.

— На территории Омской области реализация сжиженного газа в баллонах для физлиц обеспечивается на законных основаниях только АО «Омск-горгаз», ООО «Омская областная газовая компания» и ИП Скиллер (с 10 апреля 2018 года), — отметила замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Инна Парыгина . — По информации Ростехнадзора, заправку баллонов для юридических лиц имеют право осуществлять следующие организации: «Омская база сжиженного газа», филиал АО «СГ-трейдинг», ООО «Омская областная газовая компания», ООО «Сибирь-газсервис», ООО «Газэнерго», ООО «Автогаз-сервис», ИП Сербин В. В.

О малоимущих в Омской области всё же решили побеспокоиться. Органам местного самоуправления поручено рассмотреть возможность предоставления компенсации на приобретение ёмкости мало обеспеченным семьям. Сейчас существует такая мера соцподдержки, как компенсация расходов на приобретение газа в баллонах. В 2017 году ею воспользовалось свыше 27 тыс. человек, на эти цели было выделено 118 млн руб.