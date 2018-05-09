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Торжественные мероприятия 9 Мая начались с возложения цветов к Вечному огню
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Торжественные мероприятия 9 Мая начались с возложения цветов к Вечному огню 

Портал органов государственной власти Ярославской области 55 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
9 Мая торжественные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле начались с возложения венков и цветов к памятнику-монументу «Вечный огонь».
Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Миронов, председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко, его заместители, руководитель областной организации «Российский союз ветеранов» Александр Каменецкий, ветераны, участники боевых действий. Они почтили минутой молчания память погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Затем на площади Челюскинцев прозвучал гимн Российской Федерации. Перед собравшимися прошла рота почетного караула Ярославского территориального гарнизона.
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