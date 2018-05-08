Никитин примет участие в торжествах, посвященных Дню Победы

В 10:00 на площади Минина и Пожарского состоится торжественное шествие. В нем примут участие более тысячи человек. В составе механизированной колонны пройдут 33 единицы техники: танки Т-72б, БМП-2, 2С-19, комплексы «Искандер», система «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2, БТР-80 и БТР-82-а, тягачи с минометами 2С-12 и пушками МСТА-Б, а также бронеавтомобили «РЫСЬ» и «ТАЙФУН-К».

В 10:50 начнется шествие «Бессмертного полка.

В 11:10 состоится возложение цветов к „Вечному огню“ в кремле.

С 13:00 на главной сцене на площади Минина и Пожарского будет проходить концертная программа.

В 19:00 нижегородцы вместе со всей Россией примут участие в минуте молчания.

Завершится празднование салютом в 22:00.