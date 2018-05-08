Новогиревские школьники стали лауреатами конференции «Наследие ЮНЕСКО» 

Конференция состоялась в рамках Международной программы «Память мира». Эта программа направлена на перевод в электронный вид документального наследия, существующего пока только в виде рукописей, книг и архивных материалов.
Учащиеся школы № 2072 Диана Былинская, Андрей Шестаков и Дмитрий Новиков под руководством учителя английского языка и школьного координатора ЮНЕСКО Марины Ходыревой приняли участие в программе «Память мира». Ребята выбрали для оцифровки три интереснейших объекта. Это фильм «Волшебник страны Оз», снятый режиссёром Виктором Флемингом в 1939 году, бортовой журнал корабля «Индевор» Джеймса Кука и манускрипт перевода Библии на готский язык «Серебряный кодекс». Все эти документальные объекты были представлены старшеклассниками в виде проектных работ на двух языках — русском и английском.
Вклад новогиреевских школьников в доступность и сохранность объектов культурного наследия оценили по достоинству — Диана Былинская, Андрей Шестаков и Дмитрий Новиков стали лауреатами первой, второй и третьей степеней Второй Всероссийской научно-практической конференции «Наследие ЮНЕСКО».