Новогиревские школьники стали лауреатами конференции «Наследие ЮНЕСКО»

Конференция состоялась в рамках Международной программы «Память мира». Эта программа направлена на перевод в электронный вид документального наследия, существующего пока только в виде рукописей, книг и архивных материалов.

Вклад новогиреевских школьников в доступность и сохранность объектов культурного наследия оценили по достоинству — Диана Былинская, Андрей Шестаков и Дмитрий Новиков стали лауреатами первой, второй и третьей степеней Второй Всероссийской научно-практической конференции «Наследие ЮНЕСКО».