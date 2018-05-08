Контроль за пассажирскими перевозками ужесточат

Минтранс России разработал законопроект, ужесточающий контроль за международными автомобильными пассажирскими перевозками. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроектом предусматривается наделение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в местах посадки и (или) высадки пассажиров.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены на более полное осуществление контрольно-надзорных полномочий сотрудниками Госавтодорнадзора в части контроля международных автомобильных перевозок пассажиров. В настоящее время указанный контроль осуществляется только на стационарных и передвижных контрольных пунктах, что не позволяет в полном объёме осуществлять контроль соблюдения как международного, так и внутрироссийского законодательства, в том числе в части соблюдения требований отправки автобусов с установленных мест.

В настоящее время прибытие автобусов международного сообщения осуществляется с автовокзала (автостанции). Транспортный контроль в указанных местах не осуществляется. Кроме того, транспортный контроль не осуществляется в местах посадки и (или) высадки пассажиров при перевозках пассажиров при нерегулярных пассажирских международных автомобильных перевозках.

Сейчас контроль за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляется в стационарных и передвижных контрольных пунктах на автомобильных дорогах общего пользования, в передвижных контрольных пунктах на обозначенных дорожными знаками стоянках (парковках) транспортных средств и при осуществлении таможенного контроля в пунктах пропуска через границу.

Соответственно, перевозчики, осуществляя посадку и (или) высадку пассажиров с нарушениями законодательства вне указанных мест, не могут быть проверены сотрудниками Ространснадзора

Вместе с тем, в Ространснадзор поступает большое количество обращений граждан о фактах посадки и (или) высадки пассажиров в автобусы, следующие в международном пассажирском сообщении вне автовокзалов и автостанций, например, у железнодорожных вокзалов крупных городов.

Принятие законопроекта позволит в полной мере обеспечить действие принципа неотвратимости наказания за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в международном сообщении, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению безопасности указанных перевозок.