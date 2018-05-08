Меланья Трамп взялась за выполнение «майских» указов Путина

Супруга американскогопрезидента Меланья Трамп 7 мая презентовала перед общественностью свой проект «Лучшее», посвященный защите детей от опиоидной зависимости и негативного влияния соцсетей. Американские СМИ сравнили инициативу с гуманитарными проектами других первых леди США

Начало публичным выступлениям перед журналистами и общественностью жён американских президентов положила Элеонора Рузвельт. 6 марта 1933 года она собрала в Белом доме 35 работников прессы. Все они были женщинами. В то время на пресс-конференциях главы государства присутствовали только журналисты-мужчины, и инициатива Элеоноры была своеобразным «ноу-хау».

commons.wikimedia.org/CC0 Элеонор Рузвельт

Как рассказывает The Washington Post , на первой же встрече супруга президента объявила, что будет общаться с женщинами-репортёрами каждую неделю. Никто не верил, что подобные мероприятия будут продолжаться более шести месяцев, однако они проводились все последующие 12 лет нахождения Франклина Рузвельта в Белом доме. Последнюю пресс-конференцию Элеонора провела 12 апреля 1945 года, за несколько часов до смерти мужа.

На брифингах «для женщин» обсуждался самый широкий круг проблем, волновавших американское общество. «Вы являетесь переводчиками для женщин страны тех процессов, что происходят в политике», — сказала жена главы государства на первой встрече. В годы Великой депрессии она делилась с журналистками рецептами недорогих и сытных блюд. Элеонора беседовала о проблемах равной оплаты за труд, пенсионном обеспечении, возможности приобрести недорогое жильё. Во время Второй мировой войны она делилась своими мыслями о постигшей людей трагедии.

Как замечает издание The Atlantic, Меланья Трамп со своим проектом «Лучшее» походила больше не на своих недавних предшественниц, а именно на Элеонору Рузвельт. «Меланья представила очень амбициозный и разнообразный набор вопросов, над которыми нужно работать», — цитирует издание автора книги о первых леди «От имени президента» Лорен Райт. По словам писательницы и преподавателя Принстонского университета, обычно жёны глав государств выбирают для своего позиционирования более узкие темы. К примеру, Лора Буш (супруга Буша-младшего ) сосредоточилась на проблеме детской грамотности, а Мишель Обама говорила о важности для детей здорового питания и физических упражнений.

Когда тень больше силуэта

Супруги президентов вынуждены при общении с журналистами придерживаться неписанных правил. Так, они вынуждены говорить о текущей повестке дня, но при этом стараться облекать свои высказывания в неполитическую форму. Чтобы завоевать симпатию американцев, жёны должны держаться в тени своих мужей, играть образ беззащитных и слабых.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Robert John Mihovil

Барбара и Джордж Буш При этом популярность первых леди часто превышает рейтинг самих президентов. Так было с Барбарой Буш (супругой Буша-старшего ), Мишель Обамой и Хиллари Клинтон . По данным опроса CNN, нынешний уровень одобрения Меланьи Трамп равен 57 процентам, причём это на 10 процентов больше, чем в январе.

Если говорить о влиянии нынешней первой леди, то оно, по мнению авторов The Atlantic, выше, чем у Иванки Трамп (дочери президента) и даже вице-президента Майка Пенса

Серьёзность намерений

Выступление Меланьи проходило на фоне разгорающегося скандала вокруг возможной связи Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд ) в 2006 году, которой адвокат президента заплатил за молчание 130 тысяч долларов. Поэтому Меланье, как пишет Associated Press , надо было максимально соответствовать образу примерной и любящей жены. Однако масла в огонь подливали сообщения, что Меланья вообще не живёт со своим мужем, даже не ночует в Белом доме. Поэтому крайне важным выглядели тёплые объятия супругов во время презентации инициативы помощи детям.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Chip Somodevilla

Меланья Трамп

Кстати, идея проекта «Лучшее» родилась не сегодня. «Голос Америки» замечает, что о проблеме негативного влияния соцсетей и проблеме опиоидной зависимости Меланья Трамп говорила в ООН в сентябре прошлого года. В октябре она посетила медицинский центр в Западной Вирджинии, где дети лечатся от наркомании. В этом году Меланья провела в Белом доме посвящённый опиоидному кризису саммит.

По мнению прессы, Меланья во время представления своего проекта сумела многих очаровать. Этому способствовали и её умение держаться на публике, и социальная важность обозначенной проблемы.

— Меланья Трамп во время своего выступления смотрелась намного красивее, чем в своё время Элеонора Рузвельт. Последняя вообще воспринимается неоднозначно, у неё была непонятная сексуальная ориентация, вокруг неё поэтому было много скандалов, и по этой причине её так любит американское ЛГБТ-сообщество. Меланья выглядела и лучше, чем предыдущая первая леди —Мишель Обама. Та публично сажала какие-то деревья, овощи и пыталась создать образ обычной американской домашней тётки.

Может ли Меланья повысить рейтинг своего мужа?

— Выступление Меланьи можно назвать простым проектом американских политтехнологов. Тут важно понимать, что сам Дональд Трамп не был политтехнологическим проектом. Проектом была Хиллари Клинтон, проектом был Барак Обама , которого выбрали только потому, что у него чёрный цвет кожи. Дональд Трамп совершенно другого рода. А вот Меланья именно такая, какой её хотят видеть.

Не была ли это попытка Меланьи развеять слухи о том, что у неё плохие отношения с мужем? Американцы поговаривают, что она даже не ночует в Белом доме.

— С самого начала президентства Трампа предполагалось, что Меланья может не ночевать в Белом доме. И это не из-за спальни Авраама Линкольна . Просто у сына Меланьи Бэррона есть проблемы со здоровьем, ему лучше оставаться в Нью-Йорке . И об этом все знают. На мой взгляд, Меланья во время своего выступления выглядела замечательно. Конечно, есть «клинтоноиды», которые ненавидят Дональда Трампа и всю его семью. Они распускают всякие грязные слухи, будто бы Меланья работала в эскорте.