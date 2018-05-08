Инаугурации президентов в истории России: до Путина и при Путине

О том, как создавалась традиция инаугурации и чем запомнились предыдущие торжества, рассказывает Sobesednik.ru

7 мая прошла шестая в истории новой России церемония инаугурации президента страны — так с 1996-го называется процедура вступления президента в должность.

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26 млн рублей потратили на инаугурацию в 2018-м. В 2012-м она обошлась в 22 млн руб. В сумму входит изготовление памятных медалей каждому гостю, прием после церемонии и банкет.

Горбачев стал президентом тихо

Строго говоря, отсчет новой истории страны начался чуть раньше — с избрания первого президента СССР: до того главой государства формально считался председатель Верховного Совета, а фактически руководил генеральный секретарь ЦК КПСС . Генсеком Михаил Горбачев стал в марте 1985-го. Процедура вступления во власть была более чем простой.

— На пленуме ЦК голосовали за избрание членов Политбюро, а оно уже избирало генерального секретаря. После подсчета голосов объявлялась фамилия и раздавались дружные и продолжительные аплодисменты, — говорит Владимир Шевченко

Вскоре после избрания Горбачева генсеком он стал работать в секторе ЦК КПСС, который занимался подготовкой и обслуживанием делегаций высшего уровня. А протокольная служба в Кремле появилась лишь после избрания Горбачева президентом СССР в 1990-м. Это случилось также в марте, на внеочередном Съезде народных депутатов СССР. Дело происходило в Кремлевском дворце съездов (КДС), на заднике зала которого еще по советской традиции висел портрет Ленина. Горбачев коротко пообещал служить стране и соблюдать Конституцию.

— Поаплодировали, вот и вся инаугурация, — коротко характеризует процедуру Шевченко.

Борис Николаевич был избран сначала президентом РСФСР — 12 июня 1991-го, а 10 июля состоялась процедура, отдаленно напоминающая инаугурацию. Проходила она, как и в случае с Горбачевым, в КДС. Только обставлена была попышнее. На сцене было двое — председатель Верховного Совета РСФСР (правда, тогда и.о. : ведь глава парламента России только что стал президентом) Руслан Хасбулатов и сам Борис Ельцин.

— Я Ельцина к присяге приводил, а потом пресса все это убрала, словно меня там и не было. — Хасбулатов наотрез отказывается рассказывать о том, как в России вступил в должность первый ее президент. В его словах горечь незабываемой обиды. — Видимо, решили, что Ельцин сам себя к присяге привел…

И действительно, все видео­записи тех лет начинаются с того, как со сцены уходят музыканты и Ельцин произносит слова присяги. Потом только становится видно, что на сцене есть и Хасбулатов. Но он выполняет уже лишь роль ведущего, объявляя очередного спикера.

Долгое напутствие Ельцину давал Патриарх Алексий II

Первая инаугурация

Второе торжество в 1996-м — второй срок Ельцина — выглядело уже намного пышнее. Появились первые элементы того, что мы наблюдаем в современной церемонии. Именно она впервые и была названа инаугурацией. Но и она проходила в КДС.

— Протокольную часть разрабатывал Владимир Шевченко, помощник Ельцина, — рассказал Егор Строев , в то время спикер верхней палаты. — И согласовывал он эту процедуру с Советом Федерации и со мной лично.

За основу был взят французский вариант, но были привнесены и чисто российские черты.

В зал тогда торжественно внесли флаг России и штандарт президента, было напечатано (в единственном экземпляре) специальное издание Конституции, на котором Ельцин принес присягу. С тех пор на этом издании приносят присягу все последующие президенты. Была выкована специальная цепь — знак отличия президента. На задней пластине каждого из 17 звеньев гравируются имя и годы правления: в российской цепи 7 мая 2018-го была заполнена 7-я пластина, а имён там всего три: два раза — Ельцина, один — Медведева и 4 раза — Путина.

— По той процедуре я, как глава Совета Федерации, должен был надеть на Ельцина этот символ власти, потом пожать ему руку, дальше он произносил торжественную речь. И на этом процедура заканчивалась, — продолжает рассказ Строев. — Все так и произошло. Но в тот момент Борис Николаевич чувствовал себя не очень хорошо, поэтому мы все очень волновались — выдержит ли здоровье Ельцина такую напряженную церемонию. И когда я, вручив ему нагрудный знак, протянул руку, а он подал мне свою, я почувствовал, какая она у него холодная… После торжества его сразу увезли в больницу.

Для кого явка обязательна?

Должны присутствовать члены обеих палат парламента и члены Конституционного суда.

Кроме того, приглашаются высшие чиновники из правительства, главы регионов, люди, награжденные высшими знаками отличия, видные деятели науки, искусства… В 2018-м было решено также пригласить и молодых волонтеров, которые помогали Путину в избирательной кампании. Количество гостей в разные годы варьировалось от 1500 до без малого 3000. В 2018-м гостей было 5000 чел.

В Андреевском зале…

В 2000 году протокол церемонии несколько изменился. Во-первых, были уже отреставрированы главные залы Большого Кремлевского дворца — бывший тронный Андреевский, Александровский, Георгиевский. Во-вторых, торжество было назначено на 7 мая (с тех пор это стало постоянным днем инаугу­раций). В церемонию включили 30 залпов холостыми из пушек (президент — Верховный главнокомандующий, а это максимальное количество залпов воинской почести) и смотр главой государства президентского полка. Некоторые изменения претерпела и сама процедура. Так, глава СовФеда уже не надевал президенту знак отличия. Не было в президиуме ни премьер-министра, ни Патриарха… Путина напутствовал прежний президент — Борис Ельцин. Кстати, центральные улицы, по которым двигался на церемонию кортеж, тогда по случаю инаугу­рации перекрывали впервые.

— В 2000-м нас с Ксенией пригласил сам Владимир Владимирович, — рассказывает Людмила Нарусова , — как членов семьи своего учителя. Он тогда пригласил и свою школьную учительницу, и еще несколько близких ему людей… Гости собираются заранее, у каждого в приглашении написано, кто в каком зале. Я была на всех инаугурациях (уже как сенатор) и могу сказать: в 2000-м это было очень сильно по эмоциям. У меня в глазах стояли слезы — ведь прошло еще меньше полугода со дня смерти мужа, и я думала, как бы он гордился…

Все последующие инаугурации шли уже почти без изменений — как декораций, так и имён.

— Все действо расписано по секундам, — объясняет Евгений Хорошевцев, — за сколько минут до начала церемонии должны внести штандарт и знамя, Конституцию и знак власти, когда должны выйти в президиум главы парламента и Конституционного суда (с 2004-го глава ЦИК уже находится среди гостей, а не в президиуме, а удостоверение президенту вручает накануне. — Ред.). Когда должен прибыть кортеж, во сколько президент примет рапорт коменданта Кремля, чтобы с первым ударом полуденного боя курантов вступить на красную ковровую дорожку и, пройдя три зала, подняться на «сцену» в Андреевском. У нас проходят репетиции, конечно, без гостей. Вносят регалии, я читаю текст… Во время церемонии я нахожусь в зале и вижу все, что там происходит. Никаких накладок еще не было.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018 под заголовком «2018. Пост не сдал — пост принял».