В Москве уточнили данные об ограничении продажи алкоголя на ЧМ-2018

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Запрет на продажу алкоголя в период чемпионата мира по футболу в Москве распространяется лишь на зоны, расположенные в радиусе двух километров от стадионов, мера не приведет к росту оборота нелегальной спиртосодержащей продукции, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что московские пивовары выразили обеспокоенность в связи с ограничением продажи алкогольной продукции в Москве на период ЧМ-2018. В кругах пивоваров опасаются, что болельщики со всего мира могут стать жертвой торговли нелегальным крепким алкоголем и того, что запрет на реализацию алкоголя коснется всего города. В частности, исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов направил письмо на имя мэра Сергея Собянина

"Никакого «бума» оборота нелегальной алкогольной продукцией не будет. Места и так все определены и они весьма ограничены. Во всем городе продукция будет продаваться везде, кроме этих мест. Таких мест у нас всего три — стадионы "Спартак" , «Лужники» и фан-зона на Воробьевых горах. Подобные ограничения вводятся всегда, на время всех культурно-массовых мероприятий в городе. Во время чемпионата мира он будет действовать в радиусе двух километров от мест проведения самих мероприятий. Что такое двухкилометровая зона для нашего города? Это совсем ничего", — прокомментировал Черников РИА Новости.

Черников подчеркнул, что опасения пивоваров о распространении меры на весь город не имеют под собой серьезных оснований. «Мера на весь город не распространится. Все уже обозначено», — подчеркнул он.

При этом глава ведомства добавил, что контроль за оборотом нелегального алкоголя будет вестись в обычном режиме и в тех местах, где его положено контролировать.