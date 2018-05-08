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В Москве уточнили данные об ограничении продажи алкоголя на ЧМ-2018
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В Москве уточнили данные об ограничении продажи алкоголя на ЧМ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Запрет на продажу алкоголя в период чемпионата мира по футболу в Москве распространяется лишь на зоны, расположенные в радиусе двух километров от стадионов, мера не приведет к росту оборота нелегальной спиртосодержащей продукции, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что московские пивовары выразили обеспокоенность в связи с ограничением продажи алкогольной продукции в Москве на период ЧМ-2018. В кругах пивоваров опасаются, что болельщики со всего мира могут стать жертвой торговли нелегальным крепким алкоголем и того, что запрет на реализацию алкоголя коснется всего города. В частности, исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов направил письмо на имя мэра Сергея Собянина.
"Никакого «бума» оборота нелегальной алкогольной продукцией не будет. Места и так все определены и они весьма ограничены. Во всем городе продукция будет продаваться везде, кроме этих мест. Таких мест у нас всего три — стадионы "Спартак", «Лужники» и фан-зона на Воробьевых горах. Подобные ограничения вводятся всегда, на время всех культурно-массовых мероприятий в городе. Во время чемпионата мира он будет действовать в радиусе двух километров от мест проведения самих мероприятий. Что такое двухкилометровая зона для нашего города? Это совсем ничего", — прокомментировал Черников РИА Новости.
Черников подчеркнул, что опасения пивоваров о распространении меры на весь город не имеют под собой серьезных оснований. «Мера на весь город не распространится. Все уже обозначено», — подчеркнул он.
При этом глава ведомства добавил, что контроль за оборотом нелегального алкоголя будет вестись в обычном режиме и в тех местах, где его положено контролировать.
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