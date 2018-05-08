Ещё
Убийца внучки Моргана Фримена, нанесший ей 25 ножевых ран, признан невиновным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийца внучки Моргана Фримена, нанесший ей 25 ножевых ран, признан невиновным 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
У 80-летнего американского актера Моргана Фримена есть два сына и две дочери. Некоторые из них уже подарили артисту внуков. В 2015 году с его внучкой Иденой Хайнс произошла трагедия. 33-летняя девушка погибла около своего дома в Нью-Йорке. На нее напал возлюбленный Ламар Дэвенпорт и нанес 25 ножевых ранений. Еще до этого инцидента мужчину несколько раз арестовывали за хранение наркотиков и мелкие кражи.
По сегодняшний день идут судебные разбирательства по делу об убийстве внучки Фримана. Адвокаты 33-летнего Ламара делают все, чтобы его оправдали. Они даже заявили, что Моргана была интимная связь с погибшей родственницей, хотя к делу это мало относится. Юристы утверждают, что Дэвенпорт не собирался убивать возлюбленную, а «всего лишь» был под воздействием наркотиков и хотел выпустить из Идены нечистый дух. Адвокаты также нашли свидетеля, который подтвердил, что мужчина кричал: «Я люблю тебя! Всегда любил! Этого хочет Бог!», когда наносил девушке удары ножом. Уже после нападения Ламар сожалел о содеянном, когда его привезли в больницу.
Обвинение в свою очередь настаивало, что нападение спланировано — избранник Идены убил ее за то, что она собиралась с ним расстаться. Однако судья Эллен Байбен не согласилась со стороной обвинения. Она признала Дэвенпорта невиновным в предумышленном убийстве. Следующее заседание суда намечено на 29 мая. Тогда и будет вынесен окончательный приговор по этому делу. Ламару грозит до 25 лет тюрьмы, сообщает TMZ.
Teleprogramma.pro: последние новости
Участники потасовки, в ходе которой был убит Тальков, вспомнили все детали того дня Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в «платье-горе» В Сети опубликованы пикантные снимки Фриске с супругом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»230
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко404
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото104
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина462
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится430
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение