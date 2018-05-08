Убийца внучки Моргана Фримена, нанесший ей 25 ножевых ран, признан невиновным

У 80-летнего американского актера Моргана Фримена есть два сына и две дочери. Некоторые из них уже подарили артисту внуков. В 2015 году с его внучкой Иденой Хайнс произошла трагедия. 33-летняя девушка погибла около своего дома в Нью-Йорке . На нее напал возлюбленный Ламар Дэвенпорт и нанес 25 ножевых ранений. Еще до этого инцидента мужчину несколько раз арестовывали за хранение наркотиков и мелкие кражи.

По сегодняшний день идут судебные разбирательства по делу об убийстве внучки Фримана. Адвокаты 33-летнего Ламара делают все, чтобы его оправдали. Они даже заявили, что Моргана была интимная связь с погибшей родственницей, хотя к делу это мало относится. Юристы утверждают, что Дэвенпорт не собирался убивать возлюбленную, а «всего лишь» был под воздействием наркотиков и хотел выпустить из Идены нечистый дух. Адвокаты также нашли свидетеля, который подтвердил, что мужчина кричал: «Я люблю тебя! Всегда любил! Этого хочет Бог!», когда наносил девушке удары ножом. Уже после нападения Ламар сожалел о содеянном, когда его привезли в больницу.

Обвинение в свою очередь настаивало, что нападение спланировано — избранник Идены убил ее за то, что она собиралась с ним расстаться. Однако судья Эллен Байбен не согласилась со стороной обвинения. Она признала Дэвенпорта невиновным в предумышленном убийстве. Следующее заседание суда намечено на 29 мая. Тогда и будет вынесен окончательный приговор по этому делу. Ламару грозит до 25 лет тюрьмы, сообщает TMZ.