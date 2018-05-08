Народная память. Как строится самый большой сельский мемориал в России

В 2016 году муромчане решили, что в центре посёлка должен быть большой мемориал фронтовикам. На бюджет рассчитывать не приходилось — район дотационный, поэтому инициативная группа обратилась к землякам: давайте возьмёмся всем миром за народную стройку. Кто-то помогал деньгами, кто-то руками — для работы требовались каменщики, маляры-штукатуры.

Спасибо пионерам

— Первые списки наших земляков, ушедших на войну, начали вести ещё в 1960-х годах, — рассказывает заведующая муромцевским муниципальным архивом Маргарита Горбунова. — Именно тогда в деревнях и посёлках стали появляться первые обелиски. Шли подворовые обходы, пионеры записывали воспоминания, уточняли. Восстанавливать архивные данные пришлось по крупицам. Границы района всё время менялись, часть населённых пунктов относилась ранее к Большереченскому району, часть к Дзержинскому, часть к Новосибирской области . Были изучены тома архивных материалов райвоенкомата, работали с документами Минобороны , предприятий, учреждений, советов ветеранов, семейных архивов. Долгое время официально считалось, что Муромцевским райвоенкоматом в годы войны было призвано 7500 человек. В сегодняшнем списке значится 11 973 фамилии.

— В обновлённом мемориальном комплексе будут увековечены фамилии всех муромчан, — поделилась председатель оргкомитета проекта «Солдаты Победы» Валентина Вихрова. — Сейчас это временная стела, вместо неё установят мраморные плиты, на которых будут выгравированы имена и фамилии ушедших на фронт. Вернулись в родные дома только 4536 наших земляков. Проект реконструкции одобряли всем районом. 10-метровая фигура солдата возвышается в центре мемориала. К нему ведёт аллея, при входе водрузили на постаменты военную технику. Первой установили привезённую в Муромцево 120-миллиметровую пушку 1944 года выпуска. Следующим прибыл в посёлок танк Т-62. Его разрешили забрать в одной из воинских частей Новосибирской области. Финансами помогали предприятия района, жители, а также земляки со всего света.

Клич с «Поля чудес»

О мемориале на популярной программе «Поле чудес» рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Гоман — нынешний москвич, не потерявший связи со своей малой родиной. Василий Михайлович одним из первых перечислил на реконструкцию «Солдат Победы» 100 000 рублей. После эфира в Муромцево стали звонить люди, заинтересовавшиеся проектом. Помочь народной стройке может любой человек, тогда она и завершится быстрее.