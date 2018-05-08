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Берегите здоровье: где в Архангельске и Северодвинске будут дежурить медики на 9 Мая
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Берегите здоровье: где в Архангельске и Северодвинске будут дежурить медики на 9 Мая 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Архангельске и Северодвинске будут дежурить бригады скорой помощи. В Архангельске их будет 2, а в Северодвинске — 3.
Бригады будут сопровождать все площадки, начиная с возложения цветов и заканчивая торжественной частью.
— В Архангельске 2 бригады будут дежурить на протяжении всего маршрута и митинга. Во время формирования колонны они будет стоять на Троицком — Карла-Маркса. Потом, когда полк пройдет, машина за ними поедет, — рассказала пресс-секретарь регионального Минздрава Наталья Жукова.
В Северодвинске также запланировано сопровождение колонны автобусов, праздничного концерта, митинга.
— Все службы работают, если возникнет необходимость, приедут дополнительные бригады, — рассказала Наталья Жукова.
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