В Волгоградском аэропорту открылся новый терминал

Сегодня в международном аэропорту «Волгоград» (Гумрак) введен в эксплуатацию новый терминал С-2. Его площадь пять тысяч квадратных метров, пропускная способность — 720 пассажиров в час. Терминал обошелся в 6 млрд рублей, 4 млрд это средства федерального бюджета, а 2 млрд вложил владелец воздушной гавани — холдинг «Новапорт».

Реконструкция волгоградского аэропорта в 2014 году вошла в план подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. При участии средств федерального бюджета была построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 2,8 км, установлено метеооборудование, позволяющее отправлять и принимать самолеты в сложных погодных условиях.

В открытом сегодня терминале, подчеркнули в пресс-службе губернатора Волгоградской области , зоны предварительного досмотра и регистрации и выдачи багажа оборудованы самым современным оборудованием, которое позволяет в разы сократить время ожидания. Также впервые появилась техника для работы с контейнерными перевозками, новые аэродромные тягачи, в том числе для багажа, малой авиации и вертолетов. Обновлены самоходные трапы на базе автомобилей, а также подкатные трапы и ленточные перегружатели. Для комфортной доставки маломобильных пассажиров на борт и с борта самолета аэропорт впервые получил самоходный амбулифт, оснащенный климат-контролем.области. А вот телетрапов нет, хотя ранее они были публично обещаны.

Власти пояснили, что после ЧМ-2018 реконструкцию аэропорта продолжат. Планируются галереи, соединяющие терминалы С и С2.

«Задача, которая стоит перед нами, — создание в области современного транспортного логистического комплекса, куда входит и наш новый аэропорт. Здесь и железнодорожная станция находится и будут еще автобусные перевозки. Мы видим, что пассажиропоток будет увеличиваться. Я думаю, в ближайшее время будет принято решение о строительстве еще одного комплекса на территории аэропорта, который будет составлять примерно 7 тысяс квадратных метров, будет четыре рукава и еще дополнительные условия для увеличения пассажиропотока», — пояснил Андрей Бочаров.

Международный аэропорт Волгограда за 2017 год обслужил 1 млн пассажиров. Последний раз такой показатель по пассажиропотоку был зафиксирован в 1991 году. Ожидается, что в 2018 году пассажиропоток в вырастет на 13-15%.

Андрей Бочаров и Максим Соколов также осмотрели железнодорожный перрон, прилегающий к терминалу «А». Протяженность новой железнодорожной ветки от станции Гумрак к аэропорту 1,2 километра. Это основа для планирующегося мультимодального комплекса, объединяющего воздушный, автомобильный и железнодорожный (от Гумрака ходит электричка на вокзал «Волгоград-I») транспорт.