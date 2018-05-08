Выплаты, путевки и адресная помощь: как ветерану получить поддержку города

Концерты, кинопоказы, выставки под открытым небом, фейерверки — так горожане отметят 9 Мая. Самые главные участники этого праздника — ветераны. Для них устраивают концерты, поездки к местам боевой славы и встречи с фронтовыми товарищами.

Сегодня в Москве живут 75 669 ветеранов Великой Отечественной войны. Они получают выплаты, льготы, путевки в санатории и социальные сертификаты на товары длительного пользования, а также продовольственные товары. Самых активных ждут еще и интересные занятия в кружках и секциях проекта «Московское долголетие».

Каждый месяц и раз в год: выплаты ветеранам

Всем ветеранам положены городские доплаты к пенсиям, а отдельным категориям — ежемесячные выплаты, которые с этого года выросли вдвое — до двух тысяч рублей. На них могут рассчитывать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, те, кто стал инвалидом из-за травмы, полученной в годы Великой Отечественной войны, и не выработал стаж для пенсии, инвалиды с детства из-за ранения во время войны, а также награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в военные годы.

Выплата участникам обороны Москвы увеличилась до восьми тысяч рублей. Герои Советского Союза, Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Славы теперь каждый месяц получают 25 тысяч рублей. Оформить ежемесячные выплаты можно, обратившись в отдел социальной защиты по месту жительства.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла (не являющиеся инвалидами) имеют право на ежемесячную городскую денежную выплату, которую можно оформить онлайн и в центрах госуслуг.

Ко Дню Победы ветераны традиционно получают единовременные выплаты. В апреле 2018-го инвалидам и участникам войны выделили по 10 тысяч рублей, труженикам тыла, блокадникам и бывшим узникам концлагерей — по пять тысяч, а тем, кто родился до 31 декабря 1931 года, — по три тысячи.

Льготы на коммуналку, проезд и лекарства

Есть у ветеранов и льготы. Инвалиды и участники войны получают 50-процентную скидку на оплату ЖКУ. Тем, кто пользуется домашним телефоном, каждый месяц компенсируют 500 рублей за эту услугу.

Ветераны бесплатно ездят в городском транспорте. Также они могут пользоваться социальным такси, услуги которого оплачиваются социальной картой москвича в специальных терминалах, которые есть во всех машинах.

Еще ветераны бесплатно получают лекарства по рецепту и имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (без расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).

Услуги для здоровья: пансионаты, сиделки и патронаж

Ко Дню Победы 10 тысяч инвалидов и участников войны, которые находятся на надомном обслуживании, получили праздничные продовольственные наборы. Более чем 24 тысячам ветеранов соцработники помогают оплачивать квитанции и оформлять документы по установлению группы инвалидности. Они же сопровождают их в медучреждения и привозят домой продукты, лекарства и технические средства реабилитации.

Один из приоритетов города — организация отдыха ветеранов. Многие ездят отдыхать в санатории: в 2018-м таким правом уже воспользовались порядка 670 человек. Свыше 6,5 тысячи человек отдохнут в этом году в Крыму , более 3,5 тысячи — в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных сил и пансионате «Никольский парк».

Для тех, кто по состоянию здоровья не может уехать на курорт, работает программа медико-социальной реабилитации «Санаторий на дому». Она рассчитана на 21 день. Специалисты работают по индивидуальной программе лечения и диетического питания, стараются создать комфортную психологическую атмосферу. Планируется, что в 2018-м «Санаторий на дому» организуют для шести тысяч ветеранов.

Кроме того, более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны сейчас проживают в пансионатах для ветеранов войны и труда.

В любое время получить неотложную помощь ветераны могут благодаря системе «Тревожная кнопка». Такие устройства есть более чем у 30 тысяч человек. Это все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые захотели воспользоваться этой тревожной кнопкой. К одиноким малоподвижным ветеранам ежедневно приходят сиделки. А для тех, кто не может сам прийти в поликлинику, во всех 46 городских поликлиниках создана патронажная служба. У таких пациентов свой врач-терапевт, который разрабатывает для них индивидуальный план лечения. Доктор в среднем посещает пациента восемь раз в год, медсестра — 12–14 раз.

Электронные паспорта и сертификаты

Главное в социальной поддержке — индивидуальный подход, поэтому для каждого ветерана создали электронный социальный паспорт. В нем указан статус, а также информация о том, какая помощь нужна человеку и какую он уже получает. База данных все время обновляется.