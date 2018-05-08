Из пепла на руинах. Промышленность восстановили через 7 лет после Победы

После освобождения от фашистов Псков , по сути, представлял собой выжженную пустыню.

Из 3 тысяч довоенных домов уцелели лишь единицы: 1381 были полностью взорваны и сожжены, 435 — полуразрушены, 1148 — требовали капитального ремонта. А из 60 с лишним тысяч довоенного населения в городе оставалось лишь 142 человека.

Взорвана и подожжена

«Трагическое зрелище представлял собой Псков после освобождения его от немцев, — констатировал архитектор и реставратор Юрий Спегальский . — Нельзя было без душевной боли видеть засыпанные пеплом, полуразрушенные и загаженные памятники его многовековой архитектуры. В самых прекрасных древних псковских храмах, Богоявления в Запсковье и Козьмы и Демьяна с Примостья, лежали горы лошадиного навоза — немцы использовали храмы под конюшни».

О том же позже вспоминала и архитектор Эльза Штольцер. «В июне 1946 года я вышла на крыльцо уже восстановленного вокзала, откуда хорошо был виден Троицкий собор. Обозрению его ничто не мешало, а Вокзальная улица вообще представляла собой пустырь», — писала она в своих мемуарах.

Но если отдельные жилые дома и памятники архитектуры всё же уцелели, то от промышленности и социальных объектов не осталось ничего. То есть, абсолютно. До войны в Пскове работали электростанция, городской трамвай, 2 водопроводные станции, гостиница, 4 бани, 15 средних и начальных школ, пединститут, педучилище, 3 техникума, 2 кинотеатра, драмтеатр, 5 больниц.

В городе была развитая промышленность — завод «Металлист», выпускавший оборудование для добычи торфа, механический завод «Выдвиженец», меховой завод «Пролетарий», льночесальная и шпагатная фабрики… Всего — 133 предприятия. Всё это было разрушено. Причём фашисты не гнушались откровенным мародёрством.

Типичный пример — судьба городского водоканала. Когда после освобождения стали определять размер нанесённого ущерба, то глазам комиссии предстала такая картина. Все головные сооружения новой водопроводной станции, за исключением водоприёмника, оказались взорваны и полностью уничтожены, причём насосы и электромоторы заблаговременно были вывезены в Германию

Старая насосная станция также была взорвана, а затем подожжена. Из оборудования на ней ничего не сохранилось. Примерно такая же картина наблюдалась и на остальных псковских предприятиях.

Каждый вечер — субботник

И тем удивительней темпы, которыми происходило возрождение города. Сразу после освобождения, летом 1944 года, начались работы по его разминированию, восстановлению больниц и школ, предприятий, возобновлению торговли, воссозданию железнодорожного узла.

При этом одной из главных первоочередных задач стало восстановление транспортного сообщения, и прежде всего — железнодорожного. Взорванное полотно до Ленинграда было приведено в «нормативное состояние» за считанные дни. Завалы на железной дороге разбирали, пользуясь лопатами, рельсы носили на плечах. Но зато уже 5 августа 1944 года из города на Неве в Псков прибыл первый эшелон со стройматериалами и оборудованием для промышленных предприятий.

Ремонт здания больницы, которую было решено запустить в эксплуатацию в первую очередь, врачи, медсёстры и санитарки делали в основном своими силами. А перевязочные материалы, инструменты, белье и посуду люди приносили им из дома — по принципу, у кого что было.

Тогда же, едва ли не на следующий день после освобождения, начались масштабные работы по восстановлению жилых домов. Каждый вечер тысячи горожан — а сразу после того, как советские воины заняли Псков, люди стали активно возвращаться домой, хотя первое время им пришлось селиться в землянках, блиндажах, подвалах, на уцелевших чердаках — уже после своей основной работы собирались, чтобы разбирать завалы и руины. Само собой, занимались они этим бесплатно.

Не менее масштабными темпами проходило восстановление промышленности, социальных объектов и предприятий ЖКХ. В феврале 1945 года — то есть, всего через 7 месяцев после освобождения Пскова — местные власти, отчитываясь перед правительством, сообщали, что в городе восстановлено 123 тыс. кв. м. жилья, вновь заработали водопровод, 2 бани, 5 школ, педучилище, больница, кинотеатр, театр эстрады, 2 библиотеки, завод «Металлист», молокозавод, мясокомбинат, хлебопекарня, жерновая мельница. Всего в этом списке было 25 различных наименований.

Примечательно, что отдельно в отчёте сообщалось, что к концу подходит восстановление Дома Советов. То есть, вдумайтесь только — в первую очередь тогдашние власти позаботились о возобновлении работы таких, казалось бы, «не обязательных» по нынешним временам культурных объектов, как театры и библиотеки, и лишь во вторую — о «достойных условиях» для своей работы.

Что касается объёмов производства, то, конечно, на тот момент они были совсем небольшими. Тем более, что первое время город испытывал серьёзную нехватку электроэнергии.

Но в ноябре 1945 года Псков вошёл в список 15 старейших городов, подлежавших первоочередному восстановлению. А это, подразумевало серьёзную финансовую и иную помощь из, как сейчас бы сказали, федерального бюджета. Что, конечно же, ускорило восстановление почти полностью разрушенного древнего города.

В ресторан или театр?

Уже через 2 года после Победы в городе работало не 5, а 8 школ (а кроме того, открылась музыкальная школа), не одна, а 2 больницы плюс 3 поликлиники и пункт скорой помощи, да вдобавок женско-детская консультация и молочная кухня. Возобновились занятия и в местном пединституте. Правда, проходили они в приспособленном помещении средней школы.

К услугам горожан были 62 магазина, 23 столовых, один ресторан, 3 чайных и городской колхозный рынок. А кто желал культурно отдохнуть, мог пойти не только в театр эстрады или библиотеку, но и в восстановленные к тому времени драмтеатр и краеведческий музей.

Несмотря на разруху, несмотря на тяжелейшие последствия войны, в первоочередном порядке были выделены деньги на восстановление и реставрацию Троицкого собора, церкви Николы со Усохи, Мирожского монастыря, церкви Успения, двух позднесредневековых домов Русиновых и нескольких других памятников.

И всё ж важнее всего и для города, и для страны — будем реалистами! — оставалось восстановление промышленности. Этому уделялось особое внимание. Одним из первых возобновил свою работу завод «Металлист». Поначалу он выпускал самые простые изделия вроде алюминиевой посуды. Но уже в 1947 году там возобновили производство сельскохозяйственных машин, ещё через год — изготовили свой первый электрогенератор, а затем освоили производство гидротурбин для колхозных электростанций.

В 1945 году вновь заработал «Выдвиженец» (в частности, он выпускал запчасти и детали для машин по первичной обработке льна), вступил в строй авторемонтный завод, через год — моторемонтный, были запущены шпагатно-верёвочная и швейная фабрики, завод безалкогольных напитков, кондитерская фабрика.

В 1949 году в Пскове на месте бывшего кожевенного завода был открыт первенец радиотехнической промышленности — завод радиодеталей, ставший впоследствии крупнейшим предприятием города, и чьи заброшенные корпуса сейчас продолжают ветшать и разрушаться.

Словом, если в конце 1945 года валовая продукция псковской промышленности составляла 21% от довоенного уровня, то в 1950 году — 83%. Довоенный же уровень объёмов производства был достигнут в 1952 году, когда он составил 103% от прежних показателей.

То есть, всего за 7 послевоенных лет псковичам удалось если не полностью ликвидировать последствия страшной войны, то очень серьёзно продвинуться на этом пути. Город жил, город вновь начал развиваться и продолжал развиваться дальше…