Праздничный концерт и возвращение памятников: Узбекистан отметил 9 мая

ТАШКЕНТ, 9 мая — РИА Новости . Праздник 9 мая, который в Узбекистане уже 19 лет отмечают как День памяти и почестей, в этом году объединил мероприятия, посвященные Второй мировой войне, и церемонии возвращения военных памятников на исторические места.

Официальная часть

Официальная программа праздничных мероприятий началась в Ташкенте с церемонии возложения венков к памятнику «Скорбящая мать» на площади «Мустакиллик» с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и руководства страны.

Затем Мирзиеев прибыл в Ташкентский ботанический сад, где состоялось праздничное театрализованное представление с участием художественных коллективов и общественных организаций республики.

"Ваши подвиги на полях сражения, ваш самоотверженный труд в тылу в годы минувшей войны, вся ваша жизнь является для нас, прежде всего, молодого поколения страны ярчайшим примером мужества, стойкости и благородства, любви к Родине", — сказал глава государства, обращаясь к ветеранам, приглашенным на концерт со всех регионов страны. Мирзиеев отметил большой вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом и героический путь соотечественников, прошедших «объятый огнем» путь от Москвы до Берлина.

На территории сада организаторы мероприятия воссоздали настоящий «военный городок» с фронтовыми позициями — на полевых кухнях готовили еду, в санчасти перевязывали раненых, в штабном блиндаже изучали расстановку сил, артиллеристы и танкисты чистили технику и орудия. Вдоль дорожек сада была развернута экспозиция фронтового стрелкового оружия и боевой техники — от легендарной «трехлинейки» Мосина и пулеметов «Максим» до танков Т-34 и ГАЗ-АА «Полуторки».

Почти двухчасовое театрализованное мероприятие открылось обращением «Софинформбюро» о начале войны 22 июня 1941 года, сделанное Юрием Левитаном . В программе прозвучали фронтовые шлягеры — на русском и узбекском языках, отрывки из фильмов, снятых советскими киностудиями во время эвакуации в Узбекистане, а также произведения узбекских писателей и композиторов. В ходе мероприятия Мирзиеев почти в течение часа лично пообщался со многими ветеранами, представителями общественности и дипломатического корпуса.

В памяти народа

Десятки тысяч людей с раннего утра по традиции пришли в среду к мемориальному комплексу «Братские могилы», чтобы возложить цветы у Вечного огня и поздравить ветеранов. Весь день там звучат марши и песни военных лет. После обеда к собравшимся присоединятся представители диппредставительств, аккредитованных в Узбекистане, чтобы возложить венки к мемориалу.

"Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.

Улицы и площади городов и районов в эти дни украшены плакатами, стендами, фотоматериалами, посвященными Дню памяти и почестей. Практически во всех городах республики проходят концертные программы с участием мастеров искусств и участников военных ансамблей Минобороны страны. Вечером в столице республики люди выйдут на улицы, чтобы увидеть салют.

Историческая справедливость

В среду также состоялась церемония открытия памятника семье Шаахмеда Шамахмудова, приютившей в годы Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей, на прежнем месте — на площади «Дружба народов» в одном из центральных районов Ташкента.

Кузнец одной из ташкентских артелей Шамахмудов и его жена взяли на воспитание 15 детей восьми национальностей, потерявших родителей в годы Великой Отечественной войны. Памятник, официально названный «Монументом Дружбы», был установлен в 1982 году на одноименной площади в центре столицы Узбекистана. В 2008 году площадь была переименована, а памятник перенесли на окраину Ташкента. В мае 2017 года памятник установили в парке в одном из районов Ташкента.

"На этом примере весь мир узнал, какими высокими человеческими качествами обладает наш благородный и великодушный народ", — сказал Мирзиеев, выступая в ботаническом саду. По мнению президента, возвращение памятника на его прежнее место является данью исторической справедливости.

Ташкентский городской Кенгаш (совет) народных депутатов на прошлой неделе принял решение вернуть прежнее название «Халклар дустлиги» ("Дружба народов") площади в центральной части Ташкента, а также расположенным поблизости дворцу искусств и станции метро.

Накануне памятник Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову также был установлен на своем прежнем месте перед зданием администрации одного из районов Ташкента. В январе 2011 монумент был демонтирован и установлен в одном из ташкентских парков.

Для фронта и победы

Польши и Украины. Сегодня в республике проживают более 1,1 тысячи участников войны и около 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,5 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. На территории республики было сформировано 15 дивизий и бригад. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев стали орденоносцами и были награждены медалями, 338 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 82 солдата и офицера стали полными кавалерами Ордена Славы. В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных людей. Среди них — почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда , а также Белоруссии

В невероятно короткие сроки Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации своего производства на изготовление вооружения и военной техники, в республику эвакуировали свыше 100 промышленных предприятий.