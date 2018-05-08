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Мемориальную доску в честь героя ВОВ Николая Тараканова открыли в Нижнем
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Мемориальную доску в честь героя ВОВ Николая Тараканова открыли в Нижнем 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Канавинском районе открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Сергеевичу Тараканову. Она появилась на доме №7 по улице Должанской, где с 1966 по 1993 год жил полковник, сообщает пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода.
«Потомки героя обратились за помощью в изготовлении и монтаже доски к председателю Думы Нижнего Новгорода Дмитрию Барыкину и получили поддержку», — рассказали в пресс-службе.
На торжественной церемонии со словами благодарности в адрес Дмитрия Барыкина выступил сын Героя Советского Союза Александр Тараканов.
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