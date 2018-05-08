Мемориальную доску в честь героя ВОВ Николая Тараканова открыли в Нижнем

В Канавинском районе открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Сергеевичу Тараканову. Она появилась на доме №7 по улице Должанской, где с 1966 по 1993 год жил полковник, сообщает пресс-служба городской думы Нижнего Новгорода.

«Потомки героя обратились за помощью в изготовлении и монтаже доски к председателю Думы Нижнего Новгорода Дмитрию Барыкину и получили поддержку», — рассказали в пресс-службе.