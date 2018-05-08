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День Победы отметят в центре соцобслуживания на Новгородской
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День Победы отметят в центре соцобслуживания на Новгородской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Праздничные мероприятия пройдут в День Победы в ЦСО «Лианозово». Гостей центра встретят с георгиевскими ленточками и проведут на презентацию витринной экспозиции «Фронтовые рукописи». В 10.00 состоится просмотр парада на Красной площади в режиме онлайн. Об этом рассказали в администрации ЦСО.
— В программе — мастер-класс по декорированию изделий платком и шарфиком, а затем торжественная часть. В рамках проекта «Московское долголетие» состоится военно-патриотический фестиваль «Ура, Победа!». Выступят творческие коллективы филиала «Лианозово»: ансамбль «Течет ручей», кружки «Если хочешь быть счастливым», «Реверанс» и волонтеры. Также запланировано поздравление от преподавателей и учащихся детской школы искусств имени Калинникова. После концерта начнет работу танцплощадка «Советское ретро» и военно-полевая кухня, — уточнили в центре.
Как отметили в ЦСО, посетителей поздравит замглавы управы Эдуард Котельников, председатель Совета ветеранов Светлана Моисеева и глава муниципального округа Лианозово Марина Журкова.
Всех желающих ждут к 9.30. Напомним, филиал «Лианозово» находится по адресу: ул. Новгородская, 32. (то)
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