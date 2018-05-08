Активисты могут самостоятельно организовать раздельный сбор мусора

Активисты, выступающие против строительства мусорного завода, полагают, что ответственность за раздельный сбор мусора переложили на них.

В своей группе в социальной сети они приводят слова замруководителя исполкома Искандера Гиниятуллина , который предложил активистам организовать раздельный сбор мусора во дворе самостоятельно.

Для организации раздельного сбора нужно:

— провести собрание собственников жилья

— принять соответствующее решение

— обязать управляющую компанию приобрести отдельные емкости и заключить договоры на вывоз раздельно собранных отходов.

Осенью в нескольких километрах от казанского микрорайона « Салават Купере» начнут строить мусоросжигающий завод. Активисты против. Они предлагают ничего не сжигать, а ввести раздельный сбор и построить мусороперерабатывающий завод.

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