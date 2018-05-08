Ещё
73 липы. Ямальцы в Кургане высадили аллею Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

73 липы. Ямальцы в Кургане высадили аллею Победы 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сотрудники представительства ЯНАО в Курганской области провели мероприятия, посвящённые Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На территории санатория «Лесники» прошла патриотическая акция «Аллея Победы». Место выбрали неслучайно, на базе санатория уже 8 лет для молодёжи организуют окружной оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Патриот Ямала». Акцию «Аллея Победы» посвятили участнику Великой Отечественной войны, первому директору санатория Михаилу Никитичу Махоткину. С приветственными словами к участникам мероприятия обратились руководитель представительства ЯНАО Елена Рудовская, генеральный директор АО «Курорты Зауралья» Владимир Грязнов и родственники Михаила Махоткина. Затем участники заложили аллею Победы, посадив 73 липы.
«Акция «Аллея Победы» — дань памяти всем ветеранам от благодарных потомков, которая объединяет разные возрастные слои нашего общества, ведь каждое высаженное дерево — это дерево в память отца, деда, прадеда», — рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» специалист первой категории представительства ЯНАО в Курганской области Маргарита Зяблова.
Также в канун Дня Победы ямальские пенсионеры, живущие в Кургане, приняли участие в акции «Георгиевская лента» и посетили Курганскую филармонию, где прошёл концерт «Мы этой памяти верны» с участием ведущих артистов областного центра. Кроме того, коллектив представительства, совет ветеранов и члены ямальского землячества приняли участие в акции «Свеча Памяти». Они возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы, а 9 мая примут участие в митинге-параде «Мы внуки твои Победа».
Отметим, при содействии представительства ЯНАО в Курганской области учащиеся школ Кургана приняли участие в международном конкурсе ЯНАО литературно-поэтического и изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!». Три участника стали призерами в номинациях «Литературно-поэтическое творчество», «Читаем о Великой Отечественной войне», «Рисунок на бумаге».
ИА Север-Пресс: последние новости
Учения. Первый лесной пожар в районе переправы оперативно локализовали «Нептун» подвинет воздушные подушки на ямальских переправах Первые билеты на паром до Приобья уже в продаже. Ледоход не помеха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина293
Трамп решил судьбу Ирана265
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится340
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко48
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение