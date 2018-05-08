73 липы. Ямальцы в Кургане высадили аллею Победы

Сотрудники представительства ЯНАО Курганской области провели мероприятия, посвящённые Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На территории санатория «Лесники» прошла патриотическая акция «Аллея Победы». Место выбрали неслучайно, на базе санатория уже 8 лет для молодёжи организуют окружной оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Патриот Ямала». Акцию «Аллея Победы» посвятили участнику Великой Отечественной войны, первому директору санатория Михаилу Никитичу Махоткину. С приветственными словами к участникам мероприятия обратились руководитель представительства ЯНАО Елена Рудовская , генеральный директор АО «Курорты Зауралья» Владимир Грязнов и родственники Михаила Махоткина. Затем участники заложили аллею Победы, посадив 73 липы.

«Акция «Аллея Победы» — дань памяти всем ветеранам от благодарных потомков, которая объединяет разные возрастные слои нашего общества, ведь каждое высаженное дерево — это дерево в память отца, деда, прадеда», — рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» специалист первой категории представительства ЯНАО в Курганской области Маргарита Зяблова.

Также в канун Дня Победы ямальские пенсионеры, живущие в Кургане, приняли участие в акции «Георгиевская лента» и посетили Курганскую филармонию, где прошёл концерт «Мы этой памяти верны» с участием ведущих артистов областного центра. Кроме того, коллектив представительства, совет ветеранов и члены ямальского землячества приняли участие в акции «Свеча Памяти». Они возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы, а 9 мая примут участие в митинге-параде «Мы внуки твои Победа».