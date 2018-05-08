Сила есть 

Помните ту статью про кемеровский пожар и фото приехавшей на похороны погибших детей жёлтой «газели»? На машине большими красными буквами было написано: «ДЕТИ» и «Доброй дороги и счастливого детства! С уважением А. Г Тулеев». Фотографию сделал журналист Александр Скрыльников. И он же попал в новости 5 мая 2018 года. Многие наши СМИ сделали вид, что в тот день в России всё было тихо-мирно, и никаких шествий и митингов протеста не происходило. Тем более не происходило разгонов. «Псков — это столица Российской депопуляции»Но разгоны были. Полицейские и примкнувшие к ним люди в казачьей форме на этот раз порезвились. Так что сообщение «Врачи диагностировали у корреспондента Александра Скрыльникова повреждение лёгкого после удара дубинкой, нанесённого полицейским во время акции протеста 5 мая», естественным образом вписалось в ряд других похожих сообщений про жёсткие аресты и избиения — в том числе и с помощью казачьих нагаек. Коллеги Александра Скрыльникова сообщили, что у корреспондента зафиксирован «разрыв лёгочной ткани». В России на антипутинской акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации, полицейские задержали около 1600 человек — в Москве, Петербурге, Челябинске, Якутске, Астрахани, Тольятти, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Владимире… Всего в 27 городах. В Пскове митинг прошёл мирно. Шествие по городу не разрешили — под предлогом того, что в это время на Октябрьском проспекте будут пилить ветви деревьев. В итоге ветви не пилили. Протестующих по традиции направили в гайд-парк на Четырёх углах, он же — Сквер Искусств. Там на фоне баннера «Путин с надетой набекрень „шапкой Мономаха“» выступили те, кто по разным причинам считает, что Путин им не царь и не герой (а если и герой, то отрицательный).5 мая в псковском сквере собралось около двухсот человек. В том числе и для того, чтобы напомнить, что «Псков — это столица Российской депопуляции». Как известно, в России количество смертей на 100 тысяч человек населения в 2,4 раза выше, чем в развитых странах, а смертность от внешних причин — в 3,4 раза выше. Но это в целом России. А в отдельно взятой Псковской области смертность ещё выше. Участники псковского митинга 5 мая 2018 года: Лев Шлосберг, Павел Чернов, Владимир «Он нам не царь» Путин и Валентин Болдышев. Фото: Алексей Семёнов. Например, в 2016 году максимальный уровень смертности в России был зафиксирован в Псковской области — 1651,3 на 100 тысяч населения (в Катаре, ОАЭ, Кувейте и Бахрейне — менее 300 человек на 100 тысяч населения). Да что там Кувейт… Самая высокая смертность в мире — в Лесото, Украине, Болгарии, Гвинее-Бисау, Латвии, Чаде… Там умирает более 1400 человек на 100 тысяч населения. А в Псковской области — более 1650. Мировой уровень. Мы опережаем Лесото. Но массовых протестов в Псковской области ждать рано (или поздно?). Выступающие на митинге «Он нам не царь» (абсолютно разные по политическим убеждениям люди) говорили про «антинациональную элиту, управляющую Россией вахтовым методом», про то, что «Путин — это геноцид», про то, что «Путин — вор», про то, что «не народ должен бояться власть, а власть должна бояться народа», про блокировку Telegram, про вечные лужи на псковских улицах… К микрофону поочерёдно подходили политики, школьники, студенты, пенсионеры, предприниматели. Националисты, интернационалисты. Пройдёт ещё несколько месяцев. Будет в Пскове ещё какой-нибудь оппозиционный митинг. Что-то за это время, наверное, изменится. Но есть вещи неизменные. Псков всё равно останется столицей Российской депопуляции. «Во всем повиноваться, не щадя живота своего»В Пскове множество людей, которым абсолютно не нравится то, что творится в стране. Они винят в этом не только «плохих бояр», но и Путина лично. Но они никогда не выйдут с протестами на улицу. До тех пор не выйдут, пока верховная власть не сменится. Но тогда и протестовать будет уже не надо. И, наоборот, на митинг «Он нам не царь» пришли не только оппозиционеры. Среди присутствовавших (причём не в качестве полицейских, фээсбэшников или журналистов) находились люди, которые голосовали за власть и будут продолжать это делать. И это притом, что нынешняя власть им, мягко говоря, не нравится. Они готовы даже прийти в свой выходной на оппозиционный митинг и постоять-послушать, в чём-то согласиться с выступающими, но не готовы голосовать против власти. Об этих людях можно было бы и не упоминать, если бы, на мой взгляд, их в России не было очень много. Москва. Люди в казачьей форме бьют митингующих нагайками. Фото: Влад Докшин / «Новая газета». Эти люди поддерживают власть только потому, что за ней сила. Они власть не уважают, они возмущаются коррупцией и несправедливыми законами. Они готовы часами рассуждать о безобразиях в российских больницах, школах, на дорогах и дворах. Они обращаются к журналистам за помощью, когда душат их бизнес, потому что не верят, что им помогут в российских судах. Они последними словами поносят своих депутатов, но не готовы протестовать — потому что власть у того, у кого сила. Основной закон для них не Конституция, а дубинка, автомат, автозак, клетка в зале суда…Они будут в ущерб себе тихо поддерживать власть до последней минуты, потому что «прав тот, кто сильней». До тех пор, пока Путину подчиняются полиция, армия, ФСБ и т.п., они будут считать, что «пусть будет так, как есть». Но как только пружина лопнет (а рано или поздно это произойдёт), то они честно и громко скажут: так им и надо, мы эту власть ненавидели. Нельзя сказать, что эти люди так уж кого-то боятся. Иначе бы они сидели совсем тихо и уж тем более не беседовали с журналистами на оппозиционных митингах. Но они искренне уверены, что тот, кто управляет городом, областью, страной — достоин того, чтобы управлять этим всем и дальше. Если человек не мытьём, так катаньем пришёл к власти, то тем самым доказал, что достоин её. Это право сильного. Это же право сильного распространяется и на внешнюю политику. Если Россию боятся, то, значит, власть существует не зря. Нас не любят, но мы сильны. Мы сильны, поэтому нас не любят. Нас не любят, значит, мы сильны. И события 5 мая 2018 года, особенно разгон протестующих в Москве и Петербурге, вроде бы подтверждает эти слова. Устрашающие картинки, когда с ног до головы экипированный ОМОН и подручные казаки избивают мирных демонстрантов дубинками и нагайками, — в глазах покорных любителей «сильной руки» — первейшее доказательство законности нынешней власти. Омоновский сапог на груди лежащего демонстранта — это и есть присяга на верность. Во время акции протеста в Петербурге. Фото: Валентин Егоршин. Раньше ведь — в царские времена — как было принято? На верность присягал народ. Тем, кто верит только в силу, не нужны клятвы на Конституции и бессмысленная инаугурация с нудным хождением «первого лица» по пустым кремлёвским коридорам. Не 7 мая, а 5 мая 2018 года Путин с помощью репрессивных органов утвердился на очередной срок — во время акции «Он нам не царь». В президентской присяге всего 33 слова: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». За 18 лет нахождения этого человека на высших государственных постах мы отлично узнали, как Путин умеет уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Текст присяги на верность государю был многословнее президентской присяги. Вот начало Всенародной присяги на верноподданство Государю Императору Николаю Второму: «Я, нижеименованный (р. б. имя), обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред святым его Евангелием, в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и законному Его Императорского Величества Всероссийского престола Наследнику цесаревичу Алексею верно и нелицемерно служить и во всём повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови…»Сто с лишним лет назад эти слова звучали серьёзно. Верноподданные клялись не щадить своего живота до последней капли крови и во всём повиноваться. Но это были всего лишь слова. Царская сила внезапно закончилась, и желающих пролить свою кровь ради царя оказалось ничтожно мало даже среди монархистов. Так что в Пскове, где последний царь отрекался в 1917 году, выражение «Он нам не царь» наполняется особым смыслом. «Ваша энергия меняет мир»А нынешней российской власти остаётся только блокировка как метод управления. У российских властей просто нет другого выхода. Они загнали себя в медвежий угол. Речь о блокировке не только Telegram, но и блокировке всего, что можно и нельзя. Призывая выйти на московский митинг 30 апреля 2018 года, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал: «Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура ещё не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории». Цитату привожу исключительно из-за последних трёх слов. Дуров считает, что ход истории можно поменять. Да, можно. Но важно понимать, о каком историческом промежутке идёт речь. Один единственный митинг — тем более, если на него пришло около 12 тысяч человек, — ход истории не перевернёт. И митинги 5 мая в десятках российских городов тоже не перевернут. События последних лет в России чётко указывают, куда государство движется. Нашу эпоху характеризует одно единственное слово: «Запреты». Одни запреты действуют, другие нет, но законодательные инициативы в разных сферах, в основном, сводятся к запретам (блокировкам). Их тысячи. И это не только инициативы странноватых депутатов и безликих чиновников президентской администрации. Огромное число граждан искренне считают, что запреты важнее развития как такового. Многим людям вполне достаточно того, что у них есть и даже того, что когда-то было. Им кажется, что стоит только наложить запрет, ужесточить наказание и т.п., и вот тогда-то всё наладится. То есть они по-прежнему верят в силу запрета. Во время акции протеста в Москве. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета». Представим себе, что нынешние российские власти не стали бы блокировать Telegram и вообще не озаботились бы цензурой в интернете — с перспективой отключения всего, что идёт по кабелю. Это бы означало отложенную капитуляцию. Нынешняя власть не может существовать без всё новых и новых запретов. В этом и заключается сущность путинского правления. Если они остановятся или сдадут назад, то система посыплется. Павел Дуров пишет: «Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы». А руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и его кремлёвские начальники с не меньшим основанием могли бы написать: «Если бездействовать, то мы потеряем Россию». И это не преувеличение. Они её действительно потеряют — со всеми приносящими миллиардный доход ресурсами. С их точки зрения они действуют правильно. Незначительные протесты их абсолютно не пугают. // Телеграм-канал «Псковской губернии» Один из комментаторов на странице «ВКонтакте» Павла Дурова по итогам апрельского митинга в защиту Telegram написал: «Рабы, как всегда собрались покукарекать про свободу и потом разойтись. Забрать свою свободу у государства, они, конечно же, не хотят». Звучит, конечно, обидно, но так как российский митинг протеста это не первый или второй, то возразить сложно. Самое обидное здесь — слово «рабы». Уверен, что те, кто даже в наше время находит в себе силы выходить на улицы с протестом, на рабов не очень похожи. Во всяком случае, не похожи в те минуты и часы, когда они стоят с плакатами или скандируют «Долой царя!» Но уличного запала хватает всего на несколько часов. Поэтому у чиновников есть только два варианта развития событий: соблюдать Конституцию или не соблюдать её. При безукоризненном соблюдении Конституции они неизбежно потеряют власть. Так что остаётся только второй вариант. Побочные отрицательные эффекты таких блокировок пока минимальны. «Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве, — написал Павел Дуров в то время, когда митинг 30 апреля ещё продолжался. — Тысячи ещё продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир». Итак, с одной стороны — безликая и явно ультраконсервативная Россия, а с другой «тысячи молодых и прогрессивных людей». Мы примерно знаем, сколько в нашей стране молодых и прогрессивных. Но мы вряд ли знаем, сколько старых и консервативных, сколько молодых и консервативных. Так называемые социологические опросы и «выборы» не в счёт. Чтобы понять, каково истинное соотношение сил, надо разобраться — в каком направлении развивается страна. В переломные годы власть приходит в руки тех, кто «оседлал волну». Если нет волны, то власть смениться не может. Нынешняя «волна» совсем не прогрессивна. Охранители чувствуют себя хозяевами потому, что мы живём во время, когда в прогрессе принято разочаровываться. И это притом, что в технической сфере происходят невиданные и неслыханные вещи. Но потом эта новая техника попадает в руки каким-нибудь мракобесам (сирийским, афганским, российским, американским), и технический прогресс начинает служить мракобесам. Перед нами хрестоматийная история «запретного плода с древа познания». «Вначале был запрет — то есть закон, а потом грех»На церемонии инаугурации Путин вдруг заговорил о «дремучем охранительстве и бюрократической мертвечине», от которых надо в ближайшие годы избавиться. По словам Путина, необходимы «прорывы во всех сферах жизни». Путин якобы «глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое». О каких прорывах он говорил? О прорывах омоновцев на улицах его родного города? Кто там у нас воспринимает всё новое и всё передовое? Может быть, казаки с нагайками или Рамзан Кадыров с байкером Залдостановым-Хирургом?Есть тяга к познанию, а есть запрет. На эту тему написаны тысячи философских работ и романов — про то, что запрет есть результат греха и про грех как результат запрета. В «Городе еретиков» у Федерико Андахази говорится: «Они не лжесвидетельствовали, поскольку там, где не было ни лицемерия, ни неверности, ни запрета на мысль или слово, не оставалось места для лжи и, таким образом, обман не имел никакого смысла…»Это такая стерильная среда, которая наводит на еретические мысли типа той, что высказана Андахази: «Разве вкусил бы Адам плод с древа, если бы Господь ему этого не запретил? Вначале был запрет — то есть закон, а потом грех». Таким образом, возвращаясь в современность, можно сказать: каждый делает своё дело. Одни запрещают, другие «грешат», то есть нарушают запреты (заповеди). Одни блокируют, другие обходят блокировки. Бывает, что запрещают и нарушают запреты одни и те же люди. Энергия «грешников», выходящих с протестом против блокировок в обычной и виртуальной жизни, — это положительная энергия. Но она устремлена в будущее. И это не то будущее, о котором любят рассуждать российские чиновники. Запреты, какими бы неприятными или дикими они ни были, позволяют нынешним архаичным руководителям продлевать время нахождения во власти. В противном случае, они непременно бы её лишились ещё лет шесть назад. Запреты позволяют формировать среду «грешников» — тех, кто учится обходить запреты. Не было бы запретов — не было бы надежд на серьёзное обновление в будущем, когда запреты и блокировки окончательно исчерпают себя. Нет, не зря в верноподданнической присяге царю было написано «нелицемерно служить». Это особенно остро понимаешь сегодня, когда кругом полно лицемеров и циников. Многие ли сегодня служат нелицемерно? Включая того, кто «нам не царь». Слова о дремучем охранительстве, бюрократической мертвечине и свободном обществе — очевидный признак лицемерия, подкреплённого силой полицейской дубинки. Но силы не вечны. Если Путину повезёт, то когда-нибудь он успеет сказать то, что написал в Пскове 2 марта 1917 года Николай II: «Кругом измена, трусость и обман». Чтобы так сказать, не обязательно быть царём.