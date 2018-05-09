Алюминиевые санкции приведут к росту новых производств на Урале

По данным Алюминиевой ассоциации России, ущерб потребителей металла во всем мире из-за санкций и последующего роста цен составил миллиарды долларов.

— Определенное влияние этих процессов ощутил и внутренний рынок, — отмечает представитель объединения Алексей Рубцов . — В то же время для большинства отечественных предприятий повышение цен на алюминий было менее критично.

— Можно ожидать снижения производства крылатого металла до конца текущего года, если, конечно, санкции не отменят, — сообщил он "Российской газете" . — Если же европейские потребители будут отказываться от закупок российского алюминия, то спад его выпуска может оказаться еще больше. Правда, для Свердловской области санкции особого значения, возможно, иметь не будут: ни Богословский, ни Уральский заводы готовый металл не производят. Однако они выпускают глинозем, поставляя его на сибирские комбинаты, поэтому от положения дел на последних будет в определенной степени зависеть их загрузка.

Но в этой ситуации может быть и ложка меда: по мнению экспертов, со снижением экспорта отечественная алюминиевая индустрия получила дополнительные стимулы для развития внутреннего потребления и переработки крылатого металла. В Минпромторге РФ подчеркивают: необходимо увеличивать перечень направлений, где он использовался бы в большем объеме.

— Введение санкций может дать стимул развитию переработки алюминия внутри страны, — отметил и.о. министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Сегодня в России производится более 3,5 миллиона тонн первичного алюминия, более 80 процентов этого количества экспортируется. Однако в 2017 году потребление металла в нашей стране существенно увеличилось, показав один из самых высоких темпов роста. Он был обеспечен за счет развития таких новых для нашей промышленности направлений, как строительство алюминиевых мостов, применение алюминиевой проводки при возведении жилых домов, производство железнодорожных вагонов. Среди других перспективных направлений в отраслевой ассоциации называют мебельную, сельскохозяйственную отрасли и производство бурильных труб.

В прошлом году материал для изготовления 1,2 тысячи вагонов для электропоездов «Ласточка» был заказан в Китае . Организация на Урале собственного производства крупногабаритного профиля может стать золотой жилой

— Например, в Свердловской области успешно работает один из ведущих производителей труб из высокопрочных и сверхлегких алюминиевых сплавов, — рассказывает Алексей Рубцов. — Компания производит полный цикл их обработки и, по нашей оценке, обладает неплохим потенциалом для увеличения собственного производства. Еще одно перспективное предприятие — кабельный завод, способный в будущем значительно увеличить потребление алюминия и выпуск проводниковой продукции.

Надо сказать, что, вывозя первичный алюминий, Россия импортирует различные виды алюминиевых полуфабрикатов и изделий. А ведь практически все они могут выпускаться отечественными предприятиями. В частности, у экспертов большие ожидания от авто-, вагоно— и авиастроения. Например, в прошлом году материал для изготовления 1,2 тысячи вагонов для уральских электропоездов «Ласточка» был заказан в Китае. Поэтому организация прессового производства крупногабаритного профиля, а точнее, модернизация имеющихся мощностей, может стать золотой жилой.

— Есть немало областей, где алюминий может с успехом заменить сталь, например, из алюминиевого проката с успехом сооружают зернохранилища (во времена СССР таких было построено около десятка). И возводятся они гораздо быстрее, чем аналогичные объекты из стального проката, — отмечает Леонид Хазанов.

По словам заместителя заведующего кафедрой экономики НИТУ «МИСиС» Людмилы Костыговой, для малого и среднего бизнеса нынешняя ситуация может стать шансом освоить ряд перспективных направлений в области новых методов обработки, например, 3D-печати из алюминиевых порошков, а также в сфере создания современных материалов.

— Под руководством профессора Дмитрия Штанского разработан целый ряд сверхпрочных легких материалов на основе алюминия, — рассказывает Костыгова. — Они могут быть использованы и в медицине, и в химической промышленности, и в авиастроении.

Опираясь на научные разработки, на Среднем Урале реально создать целый ряд предприятий, потребляющих как российский, так и импортный алюминий, считает эксперт.

— В особой экономической зоне «Титановая долина» имеются хорошие условия для развития производственного и научно-технического сотрудничества, расширения и создания мощностей по производству наукоемкой продукции из алюминиевых сплавов. Ведь резиденты ОЭЗ занимаются не только титаном. Скажем, специализированное предприятие в Верхней Салде имеет успешный опыт изготовления алюминиевой продукции на сумму более двух миллиардов рублей в год. Оно выпускает десять серий профильных систем из алюминиевых сплавов для строительства, теплоэнергетики, электротехники, транспортного машиностроения. Так что у свердловских предпринимателей есть множество серьезных оснований, чтобы включиться в цепочку производителей продукции из алюминия, — резюмирует Людмила Костыгова.

Для этого необходимо несколько условий, считает Леонид Хазанов. В первую очередь требуется актуализация нормативно-технической базы, регламентирующей применение алюминия, во-вторых, нужно, чтобы его переработчикам гарантировались выгодные цены и, по возможности, отсрочки платежей за отгруженный металл, в-третьих, нужна широкая популяризация алюминия как современного конструкционного материала.

Тем временем