Губернатор Забайкалья: Не должно остаться без вести пропавших солдат

«Благодаря работе поискового отряда «Долина», который занимается поиском непогребенных защитников Отечества времен Великой Отечественной войны, останки Егора Ивановича Димова — пусть и спустя десятилетия — возвращены на родную землю», — отметила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Она рассказала, что с военными почестями он был предан земле на кладбище села Нижний Ильдикан. Именно отсюда в 1940 году ушел служить Егор Димов. «Каждый погибший солдат должен быть похоронен, не должно остаться неизвестных солдат», — уверена собеседница.

«Мы очень благодарны ребятам — патриотам, которые занимаются раскопками, добывают сведения о найденных солдатах, разыскивают их родных. Это и есть память о Великом подвиге советского солдата, дань уважения и признания каждому, кто сложил голову на той кровопролитной войне», — отметила Жданова.

Она напомнила, что Великая Отечественная война 73 года назад «завершилась победоносно», однако «ценой колоссальных жертв, беспримерного мужества и героизма многонационального советского народа». «Эта война унесла жизни миллионов советских людей, но врагу не удалось сломить дух народа. Память о ней неподвластна времени, она бережно хранится и передается из поколения в поколение», — резюмировала Жданова.

Напомним, останки Егора Ивановича Димова были обнаружены в октябре 2017 года в ходе поисковых работ на местах боевых действий в период Великой Отечественной войны в районе бывшей деревни Софронково Новгородской области . При красноармейце был найден смертный медальон с вкладышем. Выяснилось, что погибший родился в 1920 году в селе Нижний Ильдикан Читинской области.

Была проведена работа по розыску родственников солдата. Оказалось, что на территории Забайкальского края проживают: внук, внучка и другие родственники Егора Димова.

Останки воина вернули на его малую родину. После чего правительство Забайкальского края внесло изменения в проект постановления «О внесении изменений в перечень основных социально значимых мероприятий» к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включив в него мероприятие по перезахоронению забайкальца.