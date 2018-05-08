RIEF-2018: эффективность в центре внимания

На исходе апреля в КВЦ «Экспофорум» состоялся VI Российский международный энергетический форум (RIEF-2018). Одной из важнейших его тем стала энергоэффективность — во всех аспектах этой задачи, получившей статус одного из государственных приоритетов.

Нидерландов, Польши, США, Турции, Финляндии, Чехии и Казахстана. Форум собрал несколько тысяч участников. Деловая программа включала несколько десятков мероприятий, посвященных самым разным вопросам энергетической отрасли, на которых выступили сотни экспертов. В экспозиции XXV выставки энергетического и электротехнического оборудования и технологий «Энергетика и Электротехника 2018» приняли участие более 200 компаний из 21 региона РФ , а также из Венгрии Германии , Индии, Китая

Осветить все мероприятия, прошедшие в рамках форума, невозможно, поэтому «Строительный Еженедельник» коснется лишь нескольких их них. Энергоэффективность — тема, ставшая одним из лейтмотивов представительного собрания экспертов. В центре их внимания оказался, в частности, Комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики РФ, утвержденный главой Правительства России Дмитрием Медведевым распоряжением № 703-р от 19 апреля 2018 года. Именно этот документ станет базовым федеральным актом, определяющим направления развития отрасли до 2030 года.

Сбережение

В рамках RIEF-2018 прошло Всероссийское совещание региональных центров по энергосбережению (организаторы: СПб ГБУ «Центр энергосбережения», Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга (КЭиИО), консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ). В нем приняли 246 представителей 31 субъекта РФ. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин , приветствуя гостей, отметил, что Северная столица является родиной и флагманом российской энергетики, здесь сконцентрированы научные, производственные, образовательные ресурсы, способные двигать отрасль вперед.

Он подчеркнул, что в Петербурге принята региональная программа по энергосбережению, создана полная нормативно-правовая база, сформирована система регионального управления, которая позволяет проводить анализ энергозатрат и внедрять наиболее современные энергоэффективные решения. По данным вице-губернатора, объем финансирования программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций в городе в 2017 году составил 4,4 млрд рублей. В результате экономия топливно-энергетических ресурсов, по итогам года, составила более 93,58 тыс. т условного топлива, или 535 млн рублей.

Игорь Албин отметил при этом, что потенциал работы в этой сфере огромен. «Утвержденный несколько дней назад Правительством РФ Комплексный план по повышению энергоэффективности включает в себя меры государственного регулирования и стимулирования, в том числе типовые банковские продукты, облегчение доступа к энергосервисным контрактам, льготы (включая налоговые), а также и штрафы за неисполнение установленных требований. До 2025 года нам необходимо повысить энергоэффективность еще на 12%, а до 2030-го — на 23%», — подчерк­нул он.

Эксперт Департамента ЖКХ Минстроя РФ Александр Фадеев напомнил основные вехи формирования государственной политики в области энергоэффективности. По его словам, проделан огромный объем работы, результатами которой стали как Приказ №1550/пр Минстроя РФ «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», вступивший в силу 6 апреля этого года, так и Комплексный план по повышению энергоэффективности, намечающий политику в этой сфере более чем на десятилетие вперед.

Александр Фадеев сообщил также, что в мае 2018 года ожидается внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, которые дадут описание механизма заключения энергосервисных контрактов в многоквартирных домах.

Член Рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики Вячеслав Ляшук коснулся вопроса изменения федеральных норм заключения энергосервисных контрактов, которые являются одним из самых действенных механизмов реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. По его словам, конкурсные процедуры в этой области планируется упростить во II квартале 2018 года. «Кроме того, во II квартале 2019 года планируется введение автоматизации процедур заключения энергосервисных контрактов. Я делаю на этом акцент потому, что мне кажется особенно важным привлечение внебюджетных средств для реализации политики энергоэффективности», — подчеркнул эксперт.

Баланс

Без научно обоснованного моделирования и прогнозирования поступательное развитие отраслей экономики, в том числе и в сфере развития энергоэффективности, невозможно. Такое убеждение высказали участники круглого стола «Цифровая модель города. Межотраслевой баланс как основа результативности и эффективности использования ресурсов» (организаторы: КЭиИО, Комитет по тарифам Петербурга, ООО «Институт рациональных технологий», Национальный центр урбанистки).

Игорь Албин подчеркнул, что Петербург стал первым субъектом РФ, который разработал и начал применение межотраслевого баланса ресурсов для управления развитием своей экономики. Он напомнил, что в основе технологической платформы баланса лежат работы нобелевского лауреата Василия Леонтьева и других крупных ученых и инженеров. «Мы на уровне исполнительной власти города осознали, что никакая цифровая экономика невозможна без серьезного, математического анализа объемов выпуска и потребления ресурсов, товаров и услуг», — отметил вице-губернатор.

Межотраслевой баланс ресурсов представляет собой систему взаимоувязанных технико-экономических показателей, всесторонне характеризующую как поведение экономики региона в целом, так и отдельных ее объектов, субъектов и видов ресурсов, отметил он. «Сейчас полностью сформирован внутриотраслевой баланс системы коммунальной инфраструктуры и энергетики за 2012–2016 годы. Сформированы прогнозы и планы до 2030 года. В процессе подготовки — баланс за 2017 год», — рассказал Игорь Албин, добавив, что в 2017–2019 годах аналогичную работу планируется провести для транспортной системы, в 2018–2019 годах — для строительного комплекса, в 2018–2021 годах — для формирования цифрового генплана.

В целом, по словам вице-губернатора, совокупный экономический эффект от реализации выявленных потенциалов составляет не менее 35 млрд рублей в годовом исчислении, или 14% от объема валовой продукции систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Петербурга.

Достижения городской власти в этой сфере высоко оцениваются экспертами. «Отдельные предприятия используют принципы межотраслевого баланса, но чтобы субъект РФ задействовал их для принятия решений на уровне городской власти — это явление уникальное», — заявил директор по развитию ООО «Институт рациональных Технологий» Сергей Гумеров.

Освещение

Развитие энергоэффективных систем освещения находилось в центре внимания участников дискуссионной сессии «Энергоэффективная, комфортная и безопасная световая среда мегаполисов» (организаторы: КЭиИО, СПб ГУП «Ленсвет», ООО «ТК „Аргос-Трейд“, ООО „ЭФ-Интернэшнл“). Александр Фадеев подчеркнул, что внедрение светодиодов всего за несколько лет стало одним из основных направлений в области обеспечения энергосбережения при освещении. „Невозможно представить себе современную комфортную среду без ее светового оформления, что особенно актуально для такого красивого города, как Петербург“, — заметил он.

О своем опыте в сфере внедрения светодиодного освещения на автодорожных объектах рассказали главный инженер ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ Евгений Варов и заместитель директора Департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий госкомпании „Автодор“ Сергей Ильин . Они отметили высокую эффективность технологии, но и выделили ряд существующих сложностей, препятствующих ее распространению.

“Существенная проблема — несоответствие заявленных показателей светодиодного оборудования по эффективности и долговечности реально существующим. Причем касается это даже крупных производителей», — отметил Сергей Ильин. В компании создан полигон для испытания оборудования — это позволило ГК «Автодор» принять стандарт по светодиодам, включающий требования по эффективности, гарантийным обязательствам и другим параметрам. В компании надеются, что он ляжет в основу соответствующего ГОСТа.

Директор СПб ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев рассказал, что в Петербурге уже 10,9% от общего числа светильников, используемых предприятием, приходится на светодиодные. «Ленсвет» традиционно участвует в программе энергосбережения. «Как результат — снижение потребления электроэнергии за пять лет на 41%, обусловленное внедрением светодиодных светильников и диммирования», — сообщил г-н Мителев. Он указал на необходимость оперативного обмена опытом между «Горсветами» разных городов и внес предложение о создании Российской ассоциации наружного освещения — в целях защиты интересов предприятий, эксплуатирующих сети наружного освещения, для выработки и реализации согласованной политики в этой области и архитектурно-художественной подсветке. Стать участниками ассоциации предлагается «Гор­све­там» из разных регионов, эксплуатационным дорожным организациям и производителям светотехнического оборудования.