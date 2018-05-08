RIEF-2018: эффективность в центре внимания 

На исходе апреля в КВЦ «Экспофорум» состоялся VI Российский международный энергетический форум (RIEF-2018). Одной из важнейших его тем стала энергоэффективность — во всех аспектах этой задачи, получившей статус одного из государственных приоритетов.
Форум собрал несколько тысяч участников. Деловая программа включала несколько десятков мероприятий, посвященных самым разным вопросам энергетической отрасли, на которых выступили сотни экспертов. В экспозиции XXV выставки энергетического и электротехнического оборудования и технологий «Энергетика и Электротехника 2018» приняли участие более 200 компаний из 21 региона РФ, а также из Венгрии, Германии, Индии, Китая, Нидерландов, Польши, США, Турции, Финляндии, Чехии и Казахстана.
Осветить все мероприятия, прошедшие в рамках форума, невозможно, поэтому «Строительный Еженедельник» коснется лишь нескольких их них. Энергоэффективность — тема, ставшая одним из лейтмотивов представительного собрания экспертов. В центре их внимания оказался, в частности, Комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики РФ, утвержденный главой Правительства России Дмитрием Медведевым распоряжением № 703-р от 19 апреля 2018 года. Именно этот документ станет базовым федеральным актом, определяющим направления развития отрасли до 2030 года.
Сбережение
В рамках RIEF-2018 прошло Всероссийское совещание региональных центров по энергосбережению (организаторы: СПб ГБУ «Центр энергосбережения», Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга (КЭиИО), консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ). В нем приняли 246 представителей 31 субъекта РФ. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, приветствуя гостей, отметил, что Северная столица является родиной и флагманом российской энергетики, здесь сконцентрированы научные, производственные, образовательные ресурсы, способные двигать отрасль вперед.
Он подчеркнул, что в Петербурге принята региональная программа по энергосбережению, создана полная нормативно-правовая база, сформирована система регионального управления, которая позволяет проводить анализ энергозатрат и внедрять наиболее современные энергоэффективные решения. По данным вице-губернатора, объем финансирования программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций в городе в 2017 году составил 4,4 млрд рублей. В результате экономия топливно-энергетических ресурсов, по итогам года, составила более 93,58 тыс. т условного топлива, или 535 млн рублей.
Игорь Албин отметил при этом, что потенциал работы в этой сфере огромен. «Утвержденный несколько дней назад Правительством РФ Комплексный план по повышению энергоэффективности включает в себя меры государственного регулирования и стимулирования, в том числе типовые банковские продукты, облегчение доступа к энергосервисным контрактам, льготы (включая налоговые), а также и штрафы за неисполнение установленных требований. До 2025 года нам необходимо повысить энергоэффективность еще на 12%, а до 2030-го — на 23%», — подчеркнул он.
Эксперт Департамента ЖКХ Минстроя РФ Александр Фадеев напомнил основные вехи формирования государственной политики в области энергоэффективности. По его словам, проделан огромный объем работы, результатами которой стали как Приказ №1550/пр Минстроя РФ «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», вступивший в силу 6 апреля этого года, так и Комплексный план по повышению энергоэффективности, намечающий политику в этой сфере более чем на десятилетие вперед.
Александр Фадеев сообщил также, что в мае 2018 года ожидается внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, которые дадут описание механизма заключения энергосервисных контрактов в многоквартирных домах.
Член Рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики Вячеслав Ляшук коснулся вопроса изменения федеральных норм заключения энергосервисных контрактов, которые являются одним из самых действенных механизмов реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. По его словам, конкурсные процедуры в этой области планируется упростить во II квартале 2018 года. «Кроме того, во II квартале 2019 года планируется введение автоматизации процедур заключения энергосервисных контрактов. Я делаю на этом акцент потому, что мне кажется особенно важным привлечение внебюджетных средств для реализации политики энергоэффективности», — подчеркнул эксперт.
Баланс
Без научно обоснованного моделирования и прогнозирования поступательное развитие отраслей экономики, в том числе и в сфере развития энергоэффективности, невозможно. Такое убеждение высказали участники круглого стола «Цифровая модель города. Межотраслевой баланс как основа результативности и эффективности использования ресурсов» (организаторы: КЭиИО, Комитет по тарифам Петербурга, ООО «Институт рациональных технологий», Национальный центр урбанистки).
Игорь Албин подчеркнул, что Петербург стал первым субъектом РФ, который разработал и начал применение межотраслевого баланса ресурсов для управления развитием своей экономики. Он напомнил, что в основе технологической платформы баланса лежат работы нобелевского лауреата Василия Леонтьева и других крупных ученых и инженеров. «Мы на уровне исполнительной власти города осознали, что никакая цифровая экономика невозможна без серьезного, математического анализа объемов выпуска и потребления ресурсов, товаров и услуг», — отметил вице-губернатор.
Межотраслевой баланс ресурсов представляет собой систему взаимоувязанных технико-экономических показателей, всесторонне характеризующую как поведение экономики региона в целом, так и отдельных ее объектов, субъектов и видов ресурсов, отметил он. «Сейчас полностью сформирован внутриотраслевой баланс системы коммунальной инфраструктуры и энергетики за 2012–2016 годы. Сформированы прогнозы и планы до 2030 года. В процессе подготовки — баланс за 2017 год», — рассказал Игорь Албин, добавив, что в 2017–2019 годах аналогичную работу планируется провести для транспортной системы, в 2018–2019 годах — для строительного комплекса, в 2018–2021 годах — для формирования цифрового генплана.
В целом, по словам вице-губернатора, совокупный экономический эффект от реализации выявленных потенциалов составляет не менее 35 млрд рублей в годовом исчислении, или 14% от объема валовой продукции систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Петербурга.
Достижения городской власти в этой сфере высоко оцениваются экспертами. «Отдельные предприятия используют принципы межотраслевого баланса, но чтобы субъект РФ задействовал их для принятия решений на уровне городской власти — это явление уникальное», — заявил директор по развитию ООО «Институт рациональных Технологий» Сергей Гумеров.
Освещение
Развитие энергоэффективных систем освещения находилось в центре внимания участников дискуссионной сессии «Энергоэффективная, комфортная и безопасная световая среда мегаполисов» (организаторы: КЭиИО, СПб ГУП «Ленсвет», ООО «ТК „Аргос-Трейд“, ООО „ЭФ-Интернэшнл“). Александр Фадеев подчеркнул, что внедрение светодиодов всего за несколько лет стало одним из основных направлений в области обеспечения энергосбережения при освещении. „Невозможно представить себе современную комфортную среду без ее светового оформления, что особенно актуально для такого красивого города, как Петербург“, — заметил он.
О своем опыте в сфере внедрения светодиодного освещения на автодорожных объектах рассказали главный инженер ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ Евгений Варов и заместитель директора Департамента проектирования, технической политики и инновационных технологий госкомпании „Автодор“ Сергей Ильин. Они отметили высокую эффективность технологии, но и выделили ряд существующих сложностей, препятствующих ее распространению.
“Существенная проблема — несоответствие заявленных показателей светодиодного оборудования по эффективности и долговечности реально существующим. Причем касается это даже крупных производителей», — отметил Сергей Ильин. В компании создан полигон для испытания оборудования — это позволило ГК «Автодор» принять стандарт по светодиодам, включающий требования по эффективности, гарантийным обязательствам и другим параметрам. В компании надеются, что он ляжет в основу соответствующего ГОСТа.
Директор СПб ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев рассказал, что в Петербурге уже 10,9% от общего числа светильников, используемых предприятием, приходится на светодиодные. «Ленсвет» традиционно участвует в программе энергосбережения. «Как результат — снижение потребления электроэнергии за пять лет на 41%, обусловленное внедрением светодиодных светильников и диммирования», — сообщил г-н Мителев. Он указал на необходимость оперативного обмена опытом между «Горсветами» разных городов и внес предложение о создании Российской ассоциации наружного освещения — в целях защиты интересов предприятий, эксплуатирующих сети наружного освещения, для выработки и реализации согласованной политики в этой области и архитектурно-художественной подсветке. Стать участниками ассоциации предлагается «Горсветам» из разных регионов, эксплуатационным дорожным организациям и производителям светотехнического оборудования.