Ещё
Афиша на 9 мая в Челябинске: мегаконцерт с участием 400 артистов и еще сотня мероприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко

Афиша на 9 мая в Челябинске: мегаконцерт с участием 400 артистов и еще сотня мероприятий 

Хорошие новости 56 минут назад
Фото: Хорошие новости
В честь Дня Победы в челябинском парке им. Гагарина устроят масштабный концерт с участием 400 человек. На сцене возле фонтана «Ниагара» выступят вокальные и танцевальные коллективы, кроме того будут представлены сольные номера и выступление духового оркестра.
На мероприятии артисты исполнят песни военных лет, причем не только самые известные, но и давно забытые. Особым номером станет песня, исполненная на языке жестов.
— Для жителей и гостей Челябинска будут исполнены «Синий платочек», «Катюша». Прозвучат песни «Эх, путь дорожка фронтовая» Марка Бернеса, «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы и многие другие. Также исполнят забытые композиции военных лет и современные песни, — сообщили в администрации города.
Кроме того, в парке организуют интерактивные площадки и зоны для рисования. Празднование начнется в 13:00.
Одновременно стартуют концерты на Театральной площади и в горсаду им. Пушкина.
В это же время от ЮУрГУ отправится «Бессмертный полк», который в этом году впервые прошагает под музыку. На построение нужно прийти за полчаса до начала шествия.
Вечером, в 20:00, можно посетить концерт на площади Ярославского, где блеснут финалисты регионального конкурса «Марафон талантов». А в 22:00 на набережной реки Миасс традиционно запустят 10-минутный салют.
Хорошие новости: последние новости
В Челябинской области пообещали восстановить мемориал, который пенсионер установил для друга-героя В Челябинске нашли "самый бесполезный пандус" В Челябинской области появится сотня новых медицинских учреждений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина287
Трамп решил судьбу Ирана264
На «Евровидении» произошло ЧП78
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится338
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»498
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение