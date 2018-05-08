Афиша на 9 мая в Челябинске: мегаконцерт с участием 400 артистов и еще сотня мероприятий

В честь Дня Победы в челябинском парке им. Гагарина устроят масштабный концерт с участием 400 человек. На сцене возле фонтана «Ниагара» выступят вокальные и танцевальные коллективы, кроме того будут представлены сольные номера и выступление духового оркестра.

На мероприятии артисты исполнят песни военных лет, причем не только самые известные, но и давно забытые. Особым номером станет песня, исполненная на языке жестов.

— Для жителей и гостей Челябинска будут исполнены «Синий платочек», «Катюша». Прозвучат песни «Эх, путь дорожка фронтовая» Марка Бернеса , «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы и многие другие. Также исполнят забытые композиции военных лет и современные песни, — сообщили в администрации города.

Кроме того, в парке организуют интерактивные площадки и зоны для рисования. Празднование начнется в 13:00.

Одновременно стартуют концерты на Театральной площади и в горсаду им. Пушкина.

В это же время от ЮУрГУ отправится «Бессмертный полк», который в этом году впервые прошагает под музыку. На построение нужно прийти за полчаса до начала шествия.

Вечером, в 20:00, можно посетить концерт на площади Ярославского, где блеснут финалисты регионального конкурса «Марафон талантов». А в 22:00 на набережной реки Миасс традиционно запустят 10-минутный салют.