Затонувшая в 1881 г. у Земли Франца-Иосифа яхта «Эйра» стала объектом культурного наследия

АРХАНГЕЛЬСК , 8 мая. / ТАСС /. Яхта «Эйра» шотландского путешественника Бенджамина Ли Смита, затонувшая в 1881 году у берегов острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа и обнаруженная в 2017 году, получила официальный статус объекта культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

"Если раньше про «Эйру» просто говорили, то сейчас, с включением в перечень выявленных и находящихся под государственной охраной объектов культурного наследия, у нее появился юридический статус, формальный статус. Далее она уже будет изучаться", — сказал Ермолов.

Теперь официально обозначено место, где находится корпус затонувшей яхты. «Координаты указаны до минут. Локализация у острова Нортбрука в заливе Фоки, между мысом Флора и мысом Гертруды», — пояснил Ермолов.

По словам директора «Русской Арктики» Александра Кирилова, теперь яхту должны будут изучать подводные археологи. «Это работа водолазов, глубоководных аппаратов, это сложные высокотехнологичные работы, которые должны выполнять специалисты, имеющие допуски и знания. „Эйра“, можно сказать, затонула в удачном месте — Ли Смит ездил на лодке и смотрел сверху на свою яхту», — рассказал Кирилов.

В августе 2017 года экспедиция «Открытый океан: Архипелаги Арктики» в ходе обследования морского дна у мыса Флора обнаружила объект, по габаритам примерно сопоставимый с размерами «Эйры». Подводная видеосъемка объекта позволила различить фрагменты дерева, и это дало основание сделать предположение, что данный объект может являться остатками паровой яхты. «Яхта, конечно, без мачт, и, скорее всего, она находится в руинированном состоянии», — уточнил Ермолов.

Экспедиции Ли Смита

Шотландский исследователь Бенджамин Ли Смит совершил две экспедиции к берегам Земли Франца-Иосифа в 1880 и 1881 году на специально построенной для плавания во льдах паровой яхте «Эйра». Во время второй экспедиции 21 августа 1881 года у берегов мыса Флора острова Нортбрука судно неожиданно зажало между береговым припаем (припайным льдом) и густым льдом с моря. Яхта получила пробоину и быстро затонула.

Из ее фрагментов участники экспедиции построили хижину, где провели зиму, после чего им удалось достичь Новой Земли и вернуться на родину.

Русская Арктика