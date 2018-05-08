Велопробег, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Куркине

Около 300 велосипедистов приняли участие в велопробеге по улицам Куркина, который был приурочен к предстоящему Дню Победы. Он состоялся в понедельник, 7 мая. Старт был взят от школы № 1985 на Ландышевой улице; участники велопробега надели майки с символикой и прикрепили на одежду георгиевские ленточки. Многие участвовали целыми семьями.

— Узнав об акции, мы взяли велосипеды и пришли сюда. Хочется сделать что-то доброе и заметное в память о тех, кто отдал за нас жизнь. В семье мы храним память о наших родных, которые воевали и работали во время Великой Отечественной. Обязательно будем участвовать в акции «Бессмертный полк», — сказала поделилась участница акции Елена С.

В тот же день, 7 мая, у мемориала «Защитникам Отечества, села Куркино , деревень Юрово и Машкино» состоялся торжественный митинг. Глава управы района Куркино Рушан Мирсадеров поздравил собравшихся с Днем Великой Победы, поблагодарил ветеранов за их подвиг, а молодое поколение за память о Великой Отечественной войне.

Участники встречи возложили к монументу цветы и почтили память героев. (ск)