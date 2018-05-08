Премьерство Медведева: Патриоты посыпают головы пеплом

Вот и прошла инаугурация старого, но тем не менее нового президента, огромная многотысячная толпа была свидетельницей очередного его восхождения на вершину власти. Ну тут понятно — гигантский перевес над другими кандидатами, небывалое единение всей нации. Интрига же состояла в том кто будет выдвинут на место премьер-министра — проверенный и закаленный в боях кадр или же новичок. Однако уже в день инаугурации эта интрига была изничтожена окончательно — в Думу внесли кандидатуру все того же Дмитрия Медведева. Ну что тут скажешь.

Получилось так что ни министру Орешкину, ни скажем банкиру Набиуллиной не повезло занять знаковый пост. Как шутил сатирик: «Куда ж двое — место-то одно». Не нужны нам ни технократы, ни бухгалтеры, может до них и дойдет очередь — но позже. Будет и на их улице праздник. А пока праздник скорее у либералов, а патриоты посыпают головы пеплом, восклицая «За что?» и «Доколе!». То есть они не могут связать предвыборные обещания радикально нового курса и фигуру абсолютно того же главы Кабмина. Не верят что тот сумеет вырасти над собой и достичь нового уровня поставленных задач.

kremlin.ru Поэтому тут можно быстро взглянуть на то, чего добился Медведев на вверенном ему посту премьер-министра, а ранее и президента. Доверили ли ему пост только чтобы удержать кресло или ставились и иные задачи? Многие полагают, что сутью медведевских реформ было изничтожить все казенные институты, пережившие годы рынка практически без изменений. Руки до них дошли только в 2008 году, когда СССР уже много лет как распался. Армия, милиция, здравоохранение, образование, даже спорт и железные дороги — решительно все было отреформировано на западный манер и по евростандартам. Везде сократили, урезали, уволили, перевели на самоокупаемость, пустили скоростные поезда, заставили играть в футбол зимой, словом хотели как лучше. Это вызвало крайний гнев разных ветеранов, не желавших вообще никаких реформаций кроме одной — «дай денег и ничего не меняй». В этом смысл существования ДАМа чем-то напоминал житие императора Павла Первого, которого нация тоже очень невзлюбила за вроде бы полезные, но крайне непопулярные в то время новации.

Зато после множественных перетрясок про страну можно было сказать примерно то же самое что сказал на презентации про автомобиль «Лада-Приора» один из ее создателей, то есть что из этой тележки выжали все что можно. И современная Россия , созданная как раз в те же девяностые годы, что и ее единственная, относительно собственная, марка легковых автомобилей, также стала вполне законченной и даже весьма продвинутой страной. Но правда страной — членом БРИКС , а этот самый БРИКС — вообще-то развивающиеся государства, страны третьего мира, ну может кроме все еще коммунистического Китая . То есть гордиться этим можно, но не бесконечно.

Вот почему свежепереизбранный лидер и поставил задачу прорыва в новое так сказать измерение, для чего стали создаваться новые экономические структуры и готовиться новые же экономические «майские» указы. Как этим прорывом будет заниматься зарекомендовавший себя либералом и западником премьер-министр — не вполне понятно. Кто-то утверждает без всяких шуток, что он дескать мастер на все руки и может реформировать страну в любую сторону. Другие полагают что премьер по-прежнему будет разгребать «авгиевы конюшни», хотя он столько уже разгреб, что осталось разве что повышение пенсионного возраста.

Антикризисные и антисанкционные меры вряд ли вписываются в его рыночную повестку — даже глава РСПП Шохин и тот попросил о временной национализации «Русала» Дерипаски, попавшего под американские санкции как Остап Бендер под лошадь. И Дмитрий Анатольевич как скажем потенциальный глава комиссии по национализации и раскулачиванию олигархов совершенно не стыкуется со своим имиджем поклонника «Роллинг Стоунс», либеральных ценностей и свободного интернета.

Конечно не все правительство состоит из одного премьер-министра, даже такого харизматичного и энергичного. Говорят что там появятся и главы госкомпаний, и специальный контрольный центр, детище Кудрина — то есть будут изменения. Тем не менее глава кабинета не может быть просто фиговым листком, прикрывающим от глаз злодеев суть наших новаций. Нужно строить самолеты, станки, компьютеры — а их качество пока таково, что все это возможно только в рамках «государственно-частного» партнерства. Что же касается «грязной работы» — увеличения налоговой ставки, пенсионного возраста и прочего закручивания гаек, то граждане надеялись, что их уже достаточно закрутили и уход ДАМа будет сигналом о наступлении новых времен, когда «к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше». Но как видно эра милосердия еще не наступила. В общем лозунг стандартный — «будем посмотреть», тем более что много объясняющие фамилии новых членов Кабмина (помимо уже названных кандидатом Силуанова, Голиковой, Мутко и проч.) вот-вот появятся а лентах телеграфных агентств.