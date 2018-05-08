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В Евросоюзе ввели запрет на отказ в виде на жительство военным преступникам
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В Евросоюзе ввели запрет на отказ в виде на жительство военным преступникам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Cтраны-члены Евросоюза не в праве автоматически отказывать в виде на жительство гражданину ЕС или члену его семьи, подозреваемому в причастности к военным преступлениям в прошлом, считает суд общей юрисдикции ЕС.
Суд вынес свой вердикт после рассмотрения ситуации с отказом иммиграционных властей Бельгии предоставить вид на жительство гражданину Афганистана, чья дочь получила гражданство Нидерландов, но которому эта страна отказала в предоставлении убежища.
При этом иммиграционное ведомство Бельгии руководствовалось исключительно данными нидерландской стороны, согласно которым афганец мог быть причастен к военным преступлениям.
По мнению суда ЕС, национальные власти должны рассматривать в индивидуальном порядке подобные ситуации. При этом нужно учитывать характер и тяжесть инкриминируемого преступления, время его совершения, а также изменения образа поведения просителя.
"Следует обеспечивать равновесие между оценкой, с одной стороны, той угрозы, которую лицо представляет для основных интересов принимающего его общества, и защитой прав граждан Союза и членов их семей, с другой стороны", — говорится в постановлении судебной инстанции.
Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг осенью 2017 года сообщал, что в «базы данных Europol внесены около восьми тысяч потенциальных „иностранных боевиков“, которые идентифицированы и подозреваются странами-членами ЕС».
По словам Кинга, часть боевиков, вероятно, уже погибла в Ираке и Сирии в рядах террористических группировок, другая часть намерена или уже вернулась в Европу, остальные будут перебираться в другие регионы.
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