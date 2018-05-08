Фёдор Чалов стал MVP 29-го тура РФПЛ 

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов признан MVP 29-го тура российской Премьер-Лиги. По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Чалов набрал 12 баллов. 3 очка молодой футболист получил по итогам голосования в социальной сети «ВКонтакте», ещё один балл Чалову принесли читатели «Чемпионата», голосовавшие на странице спецпроекта. В итоге Фёдор набрал 16 очков.
На звание MVP 29-го тура РФПЛ также претендовали: Квинси Промес («Спартак»), Ахмед Муса, Александр Головин (оба — ЦСКА), Игорь Денисов, Маринато Гилерме, Антонио Эдер (все — «Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар») и Кирилл Панченко («Динамо»).