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Недостатки ремонта моста через Чепцу в Глазове начнут устранять в конце мая
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Недостатки ремонта моста через Чепцу в Глазове начнут устранять в конце мая 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове в конце мая начнут устранять недостатки ремонта моста через Чепцу. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.
«Подрядчик — компания ООО «Трансстрой» выполнит гарантийные обязательства, а именно укрепит водосбросные лотки на левом берегу, перемонтирует несколько бордюрных камней у моста и уплотнит грунт на примыкании к габионам», — говорится в сообщении.
Напомним, мост отремонтировали минувшей зимой. В начале апреля специалисты управления капитального строительства Глазова обследовали объект и выявили несколько недостатков.
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