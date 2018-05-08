Рейтинг медиаактивности компаний Кировской области. Апрель-2018

10. АО «КРИК» — 15 (7)

В апреле в наш рейтинг снова вошла «Кировская региональная ипотечная корпорация». СМИ традиционно вспомнили о компании благодаря скандалу. Дольщики вывесили на долгострое, который не может завершить корпорация, баннер, говорящий об украденных властями деньгах. Упоминался «КРИК» и в связи с банкротством кировской «Родины» — именно ипотечная корпорация первой подала в суд с требованием признать хоккейный клуб несостоятельным.

9. ООО «САХ» — 22 (10)

Девятое место в рейтинге занял «САХ», который в марте, напомним, отказался бороться за статус регионального оператора по обращению с ТКО. Главным поводом для упоминания компании в этом месяце стали доходы директора «САХ» по развитию Михаила Шихова . Он стал самым богатым депутатом гордумы Кирова, заработав за прошлый год 31,5 млн рублей.

8. АО «Куприт» — 24 (19)

Много писали СМИ и о деятельности «Куприта», который в апреле официально стал региональным оператором по обращению с отходами. Некоторые эксперты считают, что муниципальная компания взяла на себя слишком большую ношу. Создание всей инфраструктуры по вывозу, сортировке и утилизации мусора может обойтись «Куприту» в десятки миллиардов рублей. Сможет ли муниципальная компания найти такие средства даже с учетом выросших тарифов — пока не ясно.

7. КОГП «Вятавтодор» — 26 (37)

Вошел в наш рейтинг и «Вятавтодор», в апреле занимавшийся не столько ремонтом дорог, сколько судебными тяжбами. В начале месяца скандальное «Агентство развития перспективных технологий», с котором в прошлом году кировская компания работала по договору субподряда, взыскало с «Вятавтодора» 48 млн рублей. В «АРПТ» утверждали: часть материалов для ремонта кировские дорожники присвоили себе. Сейчас компания пытается через суд вернуть обратно хотя бы часть средств — в арбитражный суд подан иск на 21 миллион рублей.

6. ОАО «АТП» — 27 (7)

Не могло не попасть в рейтинг кировское «Автотранспортное предприятие». После череды скандалов и выплаты «золотых парашютов» руководитель «АТП» наконец написал заявление по собственному желанию. На смену ему назначен Сергей Волков , ранее работавший в Башкирии . Впрочем, некоторые телеграм-каналы уже дали понять, что радоваться кировчанам не стоит — у нового руководителя «АТП», утверждают они, тоже неоднозначная репутация, так что прорывов в отрасли ждать не стоит.

»Авитек» — одно из немногих кировских предприятий, которое вошло в рейтинг, не отметившись в скандальных новостях. В апреле СМИ сообщали, что завод получил специальный заказ для проектно-конструкторского бюро «РЖД» , попал в двадцатку самых крупных налогоплательщиков региона и провел мероприятия для студентов в рамках «Недели без турникетов».

4. АО «Сельмаш» — 32 (10)

Неожиданно много упоминался в СМИ завод «Сельмаш». Правда, связано это не с деятельностью предприятия, а работой перешедших на госслужбу экс-руководителей — зампреда правительства Александра Чурина и уполномоченного по правам предпринимателей Владислава Попопова. В начале апреля, напомним, появились слухи о том, что Чурин пересел на дорогой внедорожник Bentley Bentayga за 18 млн рублей, которые позже были подкреплены сообщениями о якобы неуплаченных зампредом штрафах. Владислав Попов — бывший подчиненный Чурина, продолжил критиковать сложившую систему взаимоотношений налоговой с кировскими предпринимателями, заявляя, что «при сегодняшней ситуации мы не сможем добиться роста бизнеса в Кировской области ».

3. ОАО Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» — 35 (12)

Простым апрель не стал и для компании «Т Плюс» , которую общественники обвинили в невыполнении работ по договорам модернизации коммунальных сетей. Раскритиковал деятельность структур «Т Плюс» и сити-менеджер Илья Шульгин, поставив перед коммунальщиками условие: либо они выполняют условия инвестпрограмм и модернизируют сети, либо мэрия отказывается от их услуг навсегда. Без успехов остались и попытки добиться от руководства «Т Плюс» ответа, как сильно вырастет плата за отопления после заключения договора концессии. Представили «Т Плюс» лишь отметили, что «шокирующими эти значения быть не должны».

2. ОАО «Аэропорт „Победилово“ — 36 (56)

Остался в числе лидеров и многострадальный аэропорт „Победилово“. В апреле СМИ сообщали о возбуждении административного дела в отношении врио гендиректора аэропорта Павла Коновалова из-за миллионных долгов по зарплате. Кроме того, во время проверок в „Победилово“ нашли серьезные нарушения пожарной безопасности. Одновременно руководству аэропорта приходилось думать, за счет чего поднять снизившиеся доходы объекта — в числе вариантов сейчас рассматривается внедрения услуг по техобслуживанию.

1. АО „Гордормостстрой“ — 54 (34)

Первое место в рейтинге ожидаемо занял „Гордормостстрой“, проваливший уборку улиц во время апрельского снегопада. Илья Шульгин сообщил, что выводы по работе „ГДМС“ уже сделаны, и в структуре подрядных организаций, занятых на уборке города, возможны изменения. В апреле же общественники критиковали подрядчиков, в том числе „Гордормостстрой“ — за некачественную уборку улиц — из-за скопившегося за зиму песка, заявили активисты, кировчане весной мучаются с аллергией и астмой.

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