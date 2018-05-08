У «друзей Путина» и «авторитетных бизнесменов» оказалась общая крыша

Люди, близкие к Путину, предпочитают жить в окружении равных себе. Или в к­омпании еще больших авторитетов.

На одной Поляне

Вспомните дачный кооператив «Озеро». Чужих в дома и поселки для приближенных Путина, как правило, не пускают. Фейс-контроль: блатом не вышли.

Взять, например, сочинский поселок Эсто-Садок. Еще лет 10 назад о нем никто и не слышал, а сейчас там канатные дороги и шикарные рестораны. И мини-комплекс шале рядом с роскошным «Гранд-отелем Поляна».

И появление в этом списке фамилии пенсионерки Кабаевой, которой двухэтажное шале площадью 334 м2 досталось от гендиректора «Газпромтранса» Вячеслава Тюрина , кажется случайным лишь на первый взгляд. Как уже писал «Собеседник» , в 2012 году ее дочь Алина Кабаева сама стала собственницей почти 3 га недалеко от МКАДа, расположенных рядом с особняком того же Виктора Зубкова. И получила она эту землю от «Газпром социнвеста». Во всяком случае, так указано в выписке из Росреестра , хотя в самой компании нам это почему-то опровергли.

Словом, вы поняли: такие люди с кем попало рядом не живут.

В квартире запахло газом

Так вот. Два года назад Рейтер выяснил, что Григорий Баевский, деловой партнер «друга Путина» Аркадия Ротенберга , уступил свою 228-метровую столичную квартиру на улице Вересаева сестре гимнастки Лейсан Кабаевой (От компании «Финансовые системы» ей досталась фирма «Резерв-М», которой принадлежит Спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс «Кунцево»).

— Очень хороший дом, — пояснили «Собеседнику» в одном риелторском агентстве. — Там существует многоуровневая система охраны. Карточку надо прикладывать не только при входе, но и на выходе. Это касается прохода не только на территорию, но и в подъезд, и даже на некоторые этажи.

В квартире Кабаевых пахнет газом Семена Могилевича

Ценник

80 млн рублей стоит сегодня квартира «как у Кабаевой» в доме на Вересаева.

Не пахнет «Газпромом»? Извольте. В распоряжении «Собеседника» оказался список жильцов дома от 2015 года, из которого следует, что в одной из квартир поселилась некая Мила Семеновна Могилевич, 1972 года рождения (паспортные данные есть в редакции). А квартира эта принадлежит Галине Телеш. Речь идет о дочери и соответственно бывшей жене Семена Могилевича, который, по версии бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в начале 2000-х контролировал компанию «Рос­УкрЭнерго». Именно с помощью этого посредника Россия поставляла через Украину газ в Европу, теряя на этом миллиарды долларов. И Кремль по-соседски закрывал на это глаза.

Практически во всех странах мира Семена Могилевича считают «криминальным авторитетом»: в 2009 году он вошел в десятку самых разыскиваемых ФБР беглецов. Зато в России его семья живет в одном доме с другими влиятельными семьями страны. Наверное, совпадение.

Досье

Семен Могилевич

Семен Могилевич

Родился в 1946 году в Киеве. В правоохранительных структурах Штатов и ЕС считается «боссом боссов» русско-украинской мафии. В 2013 году вошел в список самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Foreign Policy . За вымогательство, мошенничество и отмывание денег ему грозит в Америке до 400 лет лишения свободы, но Россия своих преступников не выдает. Сегодняшнее местонахождение и судьба Могилевича неизвестны.

Царское окружение

А вот авторитетный питерский бизнесмен Геннадий Петров , которого называют лидером тамбовско-малышевской группировки, скрывается в Санкт-Петербурге уже от испанских полицейских. Ну, как скрывается — живет на широкую ногу. Учитывая его связи, которые всплыли во время судебного процесса над «русской мафией», в России ему скрываться незачем.

Досье

Геннадий Петров

Задержание Геннадия Петрова на Майорке

Родился в 1947 году в Ленинграде. Считался активным членом малышевской группировки, но после раскола ОПГ завел тесные связи с городскими властями и попытался легализоваться. В 1996 году команда Собчака — Путина потерпела поражение на выборах, и Петров перебрался в Европу. В 2008 году его арестовали в Испании по делу о «русской мафии», но отпустили под залог в миллион евро. Выдачи его обратно из Санкт-Петербурга испанская прокуратура так и не дождалась.

Во время телефонных переговоров Петрова не раз звучали ссылки на контакты с неким влиятельным персонажем, которого называли «Верхний», а иногда просто «Царь». Фамилия царя, правда, не звучала, но юрист «русской мафии» Хуан Унтория проговорился, что Геннадий Петров был «другом Путина».

Цитата

Видел, выступал Медведев, попросил премьером стать ВВ? Ну, будет король без короны, вот и вся …, а Наш — премьером, председателем всего правительства. Из прослушки телефонного звонка Леонида Христофорова Геннадию Петрову 11.12.2007 г.

Окружение у Петрова тоже оказалось царское. Вплоть до прошлого года на имя его жены была оформлена четырехэтажная 480-метровая квартира в самом престижном доме России — на Каменном острове в Петербурге. По соседству с другими «друзьями Путина» — Аркадием Ротенбергом, Юрием Ковальчуком Геннадием Тимченко … В общем, было к кому за щепоткой соли зайти и поболтать о придворных интригах. Тоже, наверное, совпадение.

— Вы что, квартиры в этом доме в свободную продажу не поступают, — пояснили нам сразу в нескольких городских агентствах недвижимости.

В этом доме Геннадий Петров чувствовал себя как за Каменным островом

При этом на жену Петрова сегодня оформлена 620-метровая квартира на Депутатской улице Северной столицы. И снова совпадение: в соседях у Петровых там, например, Наталья Скарлыгина, хорошая знакомая миллиардера Аркадия Ротенберга, на которую он раньше оформил и другую квартиру.

Была на Петровых записана еще и небольшая спальная квартирка на Большом проспекте Васильевского острова, но соседи там оказались менее царственные, поэтому, видно, предприниматель и уступил жилье семье одного из своих приближенных — Леонида Христофорова, которого сегодня также разыскивает прокуратура Испании. Даже в простых домах авторитетные люди редко продают свое жилье кому попало (см. «Зам Сечина сорвался с Цепова »).

Зам Сечина сорвался с Цепова

Бывший телохранитель Владимира Путина — покойный Роман Цепов — оказывал охранные услуги ряду криминальных авторитетов, в числе которых был лидер малышевской группировки Александр Малышев , судимый за убийства. А жил Цепов в доме №26А по Константиновскому проспекту, в квартире площадью почти 600 м2. Одна из соседних квартир принадлежит ЗАО «Континенттранс», связанному с Геннадием Тимченко.

Загородный особняк Цепова находился на улице Нежности в Токсово , на самом берегу озера Лассылампи, где бодигард устроил себе личный пляж и время от времени открывал стрельбу по отдыхающим на другом берегу. Цепов считал, что все озеро и его окрестности (на фото) принадлежат ему и его друзьям, и даже после его загадочной смерти в 2004 году (у бывшего охранника Путина были симптомы лучевой болезни) ситуация не особенно изменилась.

— Этой зимой областная природоохранная прокуратура предъявила иск в том числе и к захватчику береговой линии, который сегодня живет в бывшем доме Цепова, но иск до сих пор находится без движения, — рассказала «Собеседнику» участник движения «Против захвата озер» Ирина Андрианова

А живет в бывшем доме Цепова сегодня Андрей Шишкин , вице-президент «Роснефти» , которой рулит близкий к Путину Игорь Сечин.

Долгая дорога в «Дюны»

Но на этом совпадения не заканчиваются.

Уже упомянутый Леонид Христофоров, по прозвищу Фюрер, был несколько раз судим — за грабежи, за контрабанду, за организацию убийства. Следствие считает, что это он передал киллеру пистолет-пулемет, из которого была застрелена Галина Старовойтова . Он сам сумел пережить ряд покушений, а после ареста в Марбелье его в туалет водил конвой из шести автоматчиков. Восемь лет назад испанский суд отпустил Христофорова под залог, чтобы тот пообщался с родными и соседями в Санкт-Петербурге. В Испанию тот так и не вернулся. Наверное, соседи не отпустили.

Между прочим, лишь в нескольких десятках метров расположен особняк, который облюбовал директор ФСБ Александр Бортников . Но Христофоров от нашей ФСБ и не скрывается. В феврале этого года вместе с Геннадием Петровым он стал совладельцем компании по строительству автодорог — „Мостодорстрой 82“ (МДС-82). Учредивший эту фирму „Воикс Сервис“ регулярно получает миллионные госконтракты. Один из заказчиков — городской комитет по вопросам… законности, правопорядка и безопасности! Что, фараоны испанские, взяли?!

От „Озера“ к Озеркам

Судя по всему, МДС-82 была связана с Геннадием Петровым еще до того, как имя авторитета появилось в списке учредителей. Предыдущий совладелец (и нынешний директор) компании Максим Сидоренко еще прошлой осенью подал от своего имени объявление о продаже земельного участка: „Парковая зона элитной усадебной застройки Суздальских озер, в живописном микрорайоне Шувалово-Озерки. На участке жили и работали великие деятели культуры, выдающиеся русские композиторы и музыканты А. К. Глазунов, Н. А. Римский-Корсаков, Ф. И. Шаляпин“.

Флигель, где бывали и певец Шаляпин, и бизнесмен Петров

Про деятелей культуры — чистая правда. Стоявшая на участке усадьба XIX века принадлежала известному книгоиздателю Глазунову, и от нее там до сих пор сохранился заброшенный флигель в стиле модерн. Вот только собственник этого достояния — не Сидоренко, а еще один бизнесмен — Антон Петров , сын Геннадия Петрова. А одним из его соседей в Озерках оказался некий Игорь Горбенко , который в начале 90-х при содействии чиновника мэрии Владимира Путина (тот курировал игорный бизнес, о чем рассказывал в книге „От первого лица“) организовывал в Петербурге сеть казино, формально вместо прибыли приносившую только убытки.

Сам Антон Петров давно перебрался из Питера в Подмосковье , где отгрохал домик площадью 4578 м2. Это один из самых крупных жилых дворцов в России. Даже больше, чем у Игоря Шувалова (4174 м2). При этом земля под петровским домом оформлена на кипрскую компанию „Ворост холдингс лимитед“. Управляет офшором фирма Guardstand, а секретарем выступил Trident Trust. Тандем этих компаний нередко представляет интересы теневых структур: он засветился, например, в создании Ilex Ventures Виктора Бута , в скандале с поставками на европейские прилавки конины под видом говядины. Как выяснил Алексей Навальный , именно Trident Trust одно время значился собственником лондонской квартиры того же Игоря Шувалова.

— Просто совпадение. Эта компания только готовит пакет документов и ничем не управляет, а с Геннадием Петровым Игорь Иванович даже не знаком, — пояснили „Собеседнику“ в окружении чиновника.

Но любые исключения только подтверждают правило: у власти и криминала в России — общая крыша. И возможно, не только в буквальном смысле.

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Материал вышел в издании „Собеседник“ №17-2018 под заголовком „Общая крыша“.