Бийские школьники создали ролик ко Дню Победы 

Теле— и радиожурналисты Сибирской медиагруппы поделились опытом с бийскими школьниками. В свою очередь ребята, пообщавшись с профессионалами и попробовав себя в роли ведущего, создали патриотический ролик ко Дню Победы.
Ребята учатся в бийских школах №3 и 25, на базе которых работает медиацентр и радиостанция. Реализовать проекты им помог Фонд Александра Прокопьева. Так, на грант было приобретено современное оборудование.
Отметим, Фонд социального содействия не первый год оказывает поддержку перспективным школьным проектам.
«Гранты они свои получили, проекты реализованы. Но эти идеи продолжают развиваться, и наше общение продолжается. Поэтому сегодня ребята побывали в Сибирской медиагруппе, понаблюдали за работой профессионалов, можно сказать, перенимали опыт», — говорит депутат.
В крупный медиахолдинг, который объединяет печатные, телевизионные, радио— и электронные СМИ, ребята отправились за практическим опытом. Юные корреспонденты узнали не только структуру холдинга изнутри, но и получили ценные советы от профессионалов своего дела.
«Через телевизор это все кажется очень просто. Я думал, там стоит одна камера, какой-нибудь фон и всё, никаких заморочек. А когда я побывал здесь, понял, что это огромное количество аппаратуры, и очень много людей трудится всего лишь над одним сюжетом», — рассказал учащийся бийской школы №25 Артем Ярославцев.
Как признаются школьники, полученный в ходе экскурсии опыт поможет им при создании творческих проектов, в частности бийской радиостанции.