Бийские школьники создали ролик ко Дню Победы

Теле— и радиожурналисты Сибирской медиагруппы поделились опытом с бийскими школьниками. В свою очередь ребята, пообщавшись с профессионалами и попробовав себя в роли ведущего, создали патриотический ролик ко Дню Победы.

Ребята учатся в бийских школах №3 и 25, на базе которых работает медиацентр и радиостанция. Реализовать проекты им помог Фонд Александра Прокопьева . Так, на грант было приобретено современное оборудование.

Отметим, Фонд социального содействия не первый год оказывает поддержку перспективным школьным проектам.

«Гранты они свои получили, проекты реализованы. Но эти идеи продолжают развиваться, и наше общение продолжается. Поэтому сегодня ребята побывали в Сибирской медиагруппе, понаблюдали за работой профессионалов, можно сказать, перенимали опыт», — говорит депутат.

В крупный медиахолдинг, который объединяет печатные, телевизионные, радио— и электронные СМИ, ребята отправились за практическим опытом. Юные корреспонденты узнали не только структуру холдинга изнутри, но и получили ценные советы от профессионалов своего дела.

«Через телевизор это все кажется очень просто. Я думал, там стоит одна камера, какой-нибудь фон и всё, никаких заморочек. А когда я побывал здесь, понял, что это огромное количество аппаратуры, и очень много людей трудится всего лишь над одним сюжетом», — рассказал учащийся бийской школы №25 Артем Ярославцев.

Как признаются школьники, полученный в ходе экскурсии опыт поможет им при создании творческих проектов, в частности бийской радиостанции.