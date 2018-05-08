Собянину понравилось в в сауне у Кабаевой

Спорткомлекс сестры Кабаевой с сауной Москва арендует на безальтернативной основе.

Сестра Алины Кабаевой Лейсан работает недалеко от дома, где на ее имя оформлена квартира. От компании «Финансовые системы», сегодня находящейся под контролем семей министра Дениса Мантурова и бывшего сослуживца Путина Сергея Чемезова , ей досталась фирма «Резерв-М», которой принадлежит Спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс «Кунцево». Руководит СФОК «Кунцево» мама Кабаевых Любовь Михайловна.

В последнее время комплекс на внеконкурсной основе активно получает госконтракты от различных спортивных структур Москвы. Столичные спортивные чиновники арендуют у Кабаевых игровые залы, помещения для тренировок тяжелоатлетов, даже сауну за 3675 рублей в час (на фото). И все на безальтернативной основе. Как сказано в документах, этот СФОК, например, почему-то является единственным в Москве, где можно проводить соревнования по спортивной аэробике. Да неужели?

Конечно, замечательно, что мэр Москвы Сергей Собянин материально помогает семьям Артура Очеретного и Алины Кабаевой. Но было бы лучше, если бы он еще нашел возможность решить проблему утилизации городского мусора, чтобы вонь подмосковных свалок не доходила до центра столицы.

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