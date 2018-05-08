Почта, визы и «Мои документы»: как работают госучреждения в ближайшие дни

Портал Москва 24 расскажет, как в ближайшие дни будут работать госучреждения столицы.

Центры госуслуг и ЗАГСы График работы центров госуслуг незначительно изменится. Офисы «Мои документы» не обслуживают посетителей 9 мая. Уже с 10 мая центры заработают в обычном режиме — с 08:00 до 20:00, а флагманский открыт с 10:00 до 22:00.

Кстати, в преддверии Дня Победы в центрах госуслуг можно будет поделиться фотографиями и воспоминаниями о родных и близких, которые были участниками Великой Отечественной войны. Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва».

Столичные ЗАГСы также не работают 9 мая. В остальные дни — по обычному графику.

"Почта России" 9 мая все отделения почты работать не будут, в круглосуточном режиме будет открыто лишь почтовое отделение на Мясницкой улице, 26.

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. А отделения на Уральской и на Смоленской площади будут работать до 21:00.

Поликлиники и аптеки 8 мая столичные поликлиники открыты с 08:00 до 20:00, а 9 мая — с 09:00 до 16:00. Вызвать врача на дом 9 мая можно также с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники работают 8 мая с 08:00 до 20:00. 9 мая здесь будут ждать пациентов с 09:00 до 15:00 часов. Прием вызовов на дом — с 09:00 до 14:00. Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00, молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Женские консультации 9 мая будут принимать на базе одного учреждения округа с 09:00 до 16:00. В остальные дни они будут работать в обычном режиме.

Аптечные пункты в поликлиниках 8 мая открыты в часы работы медицинских учреждений. 9-го — до 16:00.

Испании, Италии, Мальты, Швеции, Хорватии и Эстонии. Визовые центры и посольства График работы посольств и визовых центров европейских стран незначительно поменяется из-за майских праздников. Праздничными днями, собственно, стали 1 и 9 мая. В эти дни закрыты визовый отдел посольства и визовый центр Германии , визовые центры Великобритании

Центры Исландии к выходным 1 и 9 мая добавили еще и 10 мая. Визовые центры Нидерландов будут отдыхать 10 и 11 мая. Консульство и визовые центры Австрии закроются 10 мая. Визовый центр Дании в Москве закроет свои двери 9 мая.

Визовый центр Венгрии в столице будет работать 8 мая с 09:00 до 16:30, а выдавать паспорта — до 17:00. 9 мая венгерский центр не работает. Кроме него не будет работать еще и контакт-центр визового сервиса.

Португальские визовые центры будут закрыты 9 мая (закроют и посольство). Визовые центры Словении также будут закрыты 9 мая, при этом режим работы посольства не изменится.

Сервисный центр «Московский транспорт» Сервисные центры «Московский транспорт» на улице 1905 года и на Старой Басманной в праздничные дни будут работать по привычному графику — с 08:00 до 20:00. Выходные — только 1 и 9 мая.

В центре можно получить консультацию и подать обращение по всем вопросам работы московского парковочного пространства, получить разрешение на возврат автомобиля со спецстоянки, оставить заявку на ремонт светофора или установку дорожного знака и прочее.