Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище

В среду, 9 мая, футбольная команда «Зенит» посетила Пискаревский мемориал, игроки и работники клуба возложили цветы к монументу, сообщили в пресс-службе «Зенита».

Вместе с петербуржцами зенитовцы прошли к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Память павших почтили минутой молчания, затем прошло возложение цветов.