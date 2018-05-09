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Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище
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Футболисты «Зенита» возложили цветы на Пискаревском кладбище 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В среду, 9 мая, футбольная команда «Зенит» посетила Пискаревский мемориал, игроки и работники клуба возложили цветы к монументу, сообщили в пресс-службе «Зенита».
На возложении также присутствовали президент клуба Сергей Фурсенко и главный тренер Роберто Манчини.
Вместе с петербуржцами зенитовцы прошли к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
Память павших почтили минутой молчания, затем прошло возложение цветов.
А бывший капитан «Зенита» Мигель Данни в интернете поздравил россиян с Днем Победы.
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