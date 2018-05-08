В Калининграде казаки и молодые кадеты приняли присягу

Калининграде в канун дня великой Победы казаки и молодые кадеты приняли присягу на верность отечеству и православной церкви . Торжественную клятву строго соблюдать христианские заповеди и казачьи обычаи участники произнесли в храме Христа Спасителя

Присягу приняли 8 казаков и 9 кадетов — выпускников первого казачьего университета имени Разумовского. В первые годы Великой Отечественной войны было создано около 100 казачьих корпусов.

По словам атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максима Буги, интерес молодежи к культуре предков и истории казачьих общин не угасает до сих пор.