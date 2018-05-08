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В Калининграде казаки и молодые кадеты приняли присягу
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В Калининграде казаки и молодые кадеты приняли присягу 

Вести Калининград 27 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде в канун дня великой Победы казаки и молодые кадеты приняли присягу на верность отечеству и православной церкви. Торжественную клятву строго соблюдать христианские заповеди и казачьи обычаи участники произнесли в храме Христа Спасителя.
Присягу приняли 8 казаков и 9 кадетов — выпускников первого казачьего университета имени Разумовского. В первые годы Великой Отечественной войны было создано около 100 казачьих корпусов.
По словам атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максима Буги, интерес молодежи к культуре предков и истории казачьих общин не угасает до сих пор.
Максим Буга, атаман Балтийского отдельного казачьего округа:
— За время войны в рядах красной армии порядка 800 тысяч казаков принимали участие. Мы знаем примеры героические. В битве под Москвой казаки активно участвовали, громили тылы фашистских войск. В общем-то, это были мобильные войска.
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