Подпольная швейная фабрика ликвидирована в Одинцовском районе 

Оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Одинцовского района ликвидировали подпольный швейный цех в Голицыне.
Ежедневно из 80-ти мигрантов выпускала в свет спортивные костюмы, брюки, джинсы, толстовки и другие вещи под этикетками именитых дизайнеров. По предварительным данным, ткань закупали оптом в Китае. При этом сам текстиль — низкокачественный.
По версии следствия, продукция предназначалась для оптовых рынков Москвы и Подмосковья, а также для магазинов одежды с экономичными ценами.
В ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли более 500 экземпляров готовой текстильной продукции — спортивные костюмы, куртки, толстовки, клише для нанесения товарного знака и 100 единиц профессионального швейного оборудования. По предварительным данным, сумма причиненного правообладателям материального ущерба превысила 2,5 миллиона рублей
— Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Кроме того, задержан один из предполагаемых организаторов подпольного производства. В отношении арестованного и его напарника возбуждены уголовные дела. Другие сотрудники фабрики должны будут оплатить штраф в размере пяти тысяч и рублей и вернуться на родину без права въезда в Россию на пять лет.