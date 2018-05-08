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Подпольная швейная фабрика ликвидирована в Одинцовском районе
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Подпольная швейная фабрика ликвидирована в Одинцовском районе 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Одинцовского района ликвидировали подпольный швейный цех в Голицыне.
Ежедневно из  80-ти  мигрантов выпускала в свет спортивные костюмы, брюки, джинсы, толстовки и другие вещи под этикетками именитых дизайнеров. По предварительным данным, ткань закупали оптом в Китае. При этом сам текстиль — низкокачественный.
По версии следствия, продукция предназначалась для оптовых рынков Москвы и Подмосковья, а также для магазинов одежды с экономичными ценами.
В ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли более 500 экземпляров готовой текстильной продукции — спортивные костюмы, куртки, толстовки, клише для нанесения товарного знака и 100 единиц профессионального швейного оборудования. По предварительным данным, сумма причиненного правообладателям материального ущерба превысила 2,5 миллиона рублей
Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Кроме того, задержан один из предполагаемых организаторов подпольного производства. В отношении арестованного и его напарника возбуждены уголовные дела. Другие сотрудники фабрики должны будут оплатить штраф в размере пяти тысяч и рублей и вернуться на родину без права въезда в Россию на пять лет.
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