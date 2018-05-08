Подпольная швейная фабрика ликвидирована в Одинцовском районе

Оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Одинцовского района ликвидировали подпольный швейный цех в Голицыне

Ежедневно из 80-ти мигрантов выпускала в свет спортивные костюмы, брюки, джинсы, толстовки и другие вещи под этикетками именитых дизайнеров. По предварительным данным, ткань закупали оптом в Китае . При этом сам текстиль — низкокачественный.

По версии следствия, продукция предназначалась для оптовых рынков Москвы Подмосковья , а также для магазинов одежды с экономичными ценами.

В ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли более 500 экземпляров готовой текстильной продукции — спортивные костюмы, куртки, толстовки, клише для нанесения товарного знака и 100 единиц профессионального швейного оборудования. По предварительным данным, сумма причиненного правообладателям материального ущерба превысила 2,5 миллиона рублей