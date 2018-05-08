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Власти Карелии планируют расширение арктической зоны на два района республики
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Власти Карелии планируют расширение арктической зоны на два района республики 

ТАСС 38 минут назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону России за счет включения в нее Сегежского района республики и моногорода Костомукша. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития и промышленности.
"Расширение Арктической зоны Российской Федерации планируется за счет включения в ее состав Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа. Они соответствуют особенностям Арктической зоны РФ, поскольку обладают экстремальными природно-климатическими условиями, имеют очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкую плотность населения", — сказал представитель регионального министерства.
В то же время, отметили в ведомстве, эти карельские территории богаты железными рудами, месторождениям торфа и песчано-гравийных материалов, строительного и блочного камня, которые используются в производственной деятельности.
Собеседник агентства уточнил, что правительство республики проработало вопрос о включении Сегежского района и Костомукши в Арктическую зону РФ с Карельским научным центром РАН, получили его положительное заключение. Кроме того, направили запросы в ряд профильных экспертных организаций. «После получения положительных заключений от экспертных организаций, обосновывающие материалы будут направлены в Минэкономразвития России для проработки вопроса о внесении изменений в указ президента России о сухопутных территориях Арктической зоны в части ее расширения и включения двух карельских территорий», — уточнили в пресс-службе.
Карелия не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина республики относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на территории Арктики. В июне 2017 года в состав Арктической зоны России включили территории Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.
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