Власти Карелии планируют расширение арктической зоны на два района республики

"Расширение Арктической зоны Российской Федерации планируется за счет включения в ее состав Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа. Они соответствуют особенностям Арктической зоны РФ, поскольку обладают экстремальными природно-климатическими условиями, имеют очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкую плотность населения", — сказал представитель регионального министерства.

В то же время, отметили в ведомстве, эти карельские территории богаты железными рудами, месторождениям торфа и песчано-гравийных материалов, строительного и блочного камня, которые используются в производственной деятельности.

Собеседник агентства уточнил, что правительство республики проработало вопрос о включении Сегежского района и Костомукши в Арктическую зону РФ с Карельским научным центром РАН, получили его положительное заключение. Кроме того, направили запросы в ряд профильных экспертных организаций. «После получения положительных заключений от экспертных организаций, обосновывающие материалы будут направлены в Минэкономразвития России для проработки вопроса о внесении изменений в указ президента России о сухопутных территориях Арктической зоны в части ее расширения и включения двух карельских территорий», — уточнили в пресс-службе.

Карелия не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина республики относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на территории Арктики. В июне 2017 года в состав Арктической зоны России включили территории Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.