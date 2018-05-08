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«Велоночь-2018» в Воронеже перенесли на осень
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«Велоночь-2018» в Воронеже перенесли на осень 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
«Велоночь-2018», которая должна была пройти в Воронеже 26 мая, перенесли на осень.
Новая дата крупного велособытия — 22 сентября. Как сообщил основатель движения «ВелоВоронеж» Игорь Титов, организовать «Велоночь» «на том уровне, к которому все привыкли, не успевают».
«Мы, организаторы «Велоночи» (Титов, Бабкин, Толкачев) считаем, что времени и ресурсов у нас недостаточно для проведения в ближайшее время на том уровне, к которому уже все привыкли, а делать лишь бы мы не хотим, — отметил Игорь Титов. — Также есть непроверенная информация о сдвиге по датам всех веломероприятий в мае-июне в связи с футболом, но пока у нас нет конкретики».
Зато 20 мая воронежцы смогут присоединиться к «Воронежскому велопараду». Напомним, велосипедисты проедут 10,5 км маршрута по центральным улицам города — от ДС «Юбилейный» до СОК «Олимпик».
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