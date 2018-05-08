Города, которые были разрушены тотальными авианалетами во Вторую мировую

Тотальные авианалеты Второй мировой войны со всей убедительностью показали бескомпромиссность средств участников конфликта. Массированные бомбовые удары по городам разрушали коммуникации и заводы, приводили к гибели тысяч ни в чем не повинных людей.

Сталинград

Бомбардировка Сталинграда началась 23 августа 1942 года. В ней участвовало до тысячи самолетов «люфтваффе», которые совершили от полутора до двух тысяч боевых вылетов. К моменту начала авианалетов из города было эвакуировано более 100 тысяч человек, однако большая часть жителей эвакуироваться не смогла.

В результате бомбардировки погибли, по самым приблизительным подсчетам, более 40 тысяч человек, в основном, мирных жителей. Сначала проводилась бомбардировка фугасными снарядами, затем — зажигательными бомбами, отчего возникал эффект огненного смерча, уничтожавшего все живое. Несмотря на значительные разрушения и огромное число жертв многие историки считают, что своих первоначальных целей немцы не достигли. Историк Алексей Исаев так прокомментировал сталинградскую бомбардировку: «Все пошло не по-плану. Вслед за бомбардировкой не последовало планового развития событий — окружения советских войск к западу от Сталинграда и занятия города. В результате бомбардировка выглядела таким террористическим актом, хотя если бы все развивалось по написанному плану, она бы представлялась логичной». [С-BLOCK]

Нужно сказать, что «мировая общественность» откликнулась на бомбардировку Сталинграда. Особое участие проявили жители разрушенного немцами осенью 1940 года Ковентри. Женщины этого города отправили послание поддержки женщинам Сталинграда, в котором писали: «Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего».

Англии был создан «Комитет англо-советского единства», который организовывал различные мероприятия и собирал деньги для отправки в СССР. В 1944 году Ковентри и Сталинград стали городами-побратимами.

Ковентри

Бомбардировка английского города Ковентри до сих пор является одним из самых обсуждаемых событий Второй мировой войны. Существует точка зрения, высказанная, в том числе британским писателем Робертом Харрисом в книге «Энигма», что Черчилль знал о планируемой бомбардировке Ковентри, но не стал усиливать ПВО, поскольку опасался, что немцы поймут, что их шифры разгаданы.

Однако сегодня уже можно говорить о том, что о планруемой операции Черчилль действительно знал, но не знал, что целью станет город Ковентри. Британское правительство 11 ноября 1940 года знало, что немцы планируют провести крупную операцию под названием «Лунная соната», и она будет предпринята в следующее полнолуние, которое приходилось на 15 ноября. О цели же немцев англичане не знали. Даже если бы цели были известны, они вряд ли бы смогли принять должные меры. Кроме того, правительство в вопросе ПВО полагалось на действие электронных контрмер (Cold Water), которые, как известно, не сработали. [С-BLOCK]

Бомбардировка Ковентри началась 14 ноября 1940 года. В авианалете приняли участие до 437 самолётов, бомбардировка продолжалась больше 11 часов, в течение которых на город было сброшено 56 тонн зажигательных бомб, 394 тонны фугасных бомб и 127 парашютных мин. В Ковентри в общей сложности погибло больше 1200 человек. В городе было фактически выведено из строя водо и газоснабжение, разрушена железная дорога и 12 авиационных заводов, что сказалось на обороноспособности Великобритании самым негативным образом — на 20% снизилась производительность самолетостроения.

Именно бомбардировка Ковентри открыла новую эпоху тотальных воздушных налетов, которые позже получат название «ковровых бомбардировок», а также послужила поводом для ответных бомбардировок немецких городов в конце войны.

Немцы не оставили Ковентри после первого налета. Летом 1941 года ими были совершены новые бомбардировки города. Всего же немцы бомбили Ковентри 41 раз. Последняя бомбардировка была проведена в августе 1942 года.

Гамбург

Для войск антигитлеровской коалиции Гамбург являлся стратегическим объектом, там располагались нефтеперерабатывающие предприятия, военно-промышленные заводы, Гамбург был крупнейшим портом и транспортным узлом. 27 мая 1943 года командующий Королевских ВВС Артур Харрис подписал приказ Bomber Command Order No. 173 об операции под кодовым названием «Гоморра». Это название было выбрано не случайно, оно отсылало к библейскому тексту «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба». При бомбардировке Гамбурга британская авиация впервые применила новое средство для создания помех немецким радарам, получившее название Window: с самолетов сбрасывались полосы алюминиевой фольги. [С-BLOCK]

Благодаря Window, силам союзников удалось максимально сократить число потерь, британская авиация потеряла всего 12 самолетов. Авианалеты на Гамбург продолжались с 25 июля по 3 августа 1943 года, около миллиона жителей были вынуждены покинуть город. Число жертв по различным источникам разнятся, но составляют не менее 45000 жителей. Наибольшее число жертв было 29 июля. Из-за климатических условий и массированной бомбардировки в городе образовывались огненные смерчи, буквально засасывающие людей в огонь, горел асфальт, плавились стены, дома горели как свечи. Ещё три дня после завершения авианалетов невозможно было проводить спасательные и восстановительные работы. Люди ждали, пока остынут превратившиеся в угли обломки.

Бомбардировка Дрездена по сей день является одним из самых спорных событий Второй мировой войны. Историками оспаривается военная необходимость авианалетов союзников. Информацию о бомбардировке сортировочной станции в Дрездене была передана начальником авиационного отдела американской военной миссии в Москве генерал-майором Хиллом только 12 февраля 1945 года. В документе не говорилось ни слова о бомбардировке самого города.

Дрезден не относился к числу стратегических целей, к тому же к февралю 45-го Третий Рейх доживал свои последние дни. Таким образом, бомбардировка Дрездена была скорее демонстрацией силы авиации США и Британии. Официально заявленной целью были немецкие заводы, но они практически не пострадали от бомбардировок, было уничтожено 50% жилых домов, в целом же 80% городских зданий подверглись разрушению. [С-BLOCK]

Дрезден называли " Флоренция на Эльбе", он был городом-музеем. Разрушение города нанесло невосполнимый урон мировой культуре. Однако нужно сказать, что большая часть произведений искусства из дрезденской галереи были вывезены в Москву, благодаря чему уцелели. Позже они были возвращены Германии . Точное количество жертв до сих пор оспаривается. В 2006 году историк Борис Соколов отмечал, что число погибших в результате бомбардировки Дрездена колеблется от 25 до 250 тысяч человек. В том же году в книге российского журналиста Алябьева называлась сумма погибших от 60 до 245 тысяч человек.

Любек

Бомбардировка Любека, произведенная Королевскими ВВС Британии 28-29 марта 1942 года являлась операцией возмездия англичан за авианалеты на Лондон, Ковентри и другие британские города. Ночью с 28 на 29 марта, в вербное воскресенье, 234 британских бомбардировщика сбросили на Любек около 400 тонн бомб. Авианалет происходил по классической схеме: первыми, для разрушения крыш домов, сбрасывались фугасные бомбы, затем — зажигательные. По подсчетам англичан, почти полторы тысячи зданий было разрушено, больше двух тысяч получили серьезные повреждения, больше девяти тысяч было повреждено незначительно. В результате аваналета погибло больше трехсот людей, 15000 остались без жилья. Невосполнимой утратой бомбардировки Любека стала потеря исторических и художественных ценностей.